Aksaray Belediyesi yaz spor okulları törenle açıldı.

Aksaray Belediyesi tarafından yaz döneminde birçok branşta eğitim verilen yaz spor okullarının açılışı törenle gerçekleştirildi. Nakkaş Mahallesindeki spor tesislerinde düzenlenen yaz spor okulu açılış törenine Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Cüneyt Alkan, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, AK Parti Kadın Kolları üyeleri, yüzlerce sporcu çocuklar ve çok sayıda veli katıldı.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesi olarak insan odaklı hizmetler gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda çocuklara yönelik birçok sportif eğitim faaliyetleri düzenlediklerini, bunlardan birinin de yaz spor okulları olduğunu ifade etti. Başkan Yazgı, "Futbol ve tenis başta olmak üzere bu yıl 530 çocuğumuza yaz spor okullarında eğitim veriyoruz. Aksaray Belediyesi, gençlerin ve çocukların sporla yetişen, spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olması için de çalışmalarını sürdürmektedir. Burada emeği geçen değerli hocalarımıza, yaz spor okulunun yöneticilerine ve sevgili velilerimize çocuklarını bu yaz spor okuluna kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda daha çok çocuğumuza daha çok etkinlikler düzenleyeceğimizi belirtiyor, tüm sporcu çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Yazgı ve beraberindekiler, sembolik olarak penaltı atışları yaptı. Başkan Yazgı, çocuklar arasında oynanacak futbol müsabakasının ilk vuruşunu yaparak karşılaşmayı başlattı, daha sonra tenis eğitimi alan çocuklarla birlikte tenis oynadı. Yaz spor okullarının açılış töreni Başkan Yazgı ve beraberindekilerin çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.