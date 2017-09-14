Aksaray Belediyesi yeni kavşak çalışmalarına devam ediyor

Aksaray Belediyesi daha önce şehrin birçok farklı noktasında yapılan ve trafiğin büyük ölçüde rahatlamasına neden olan kavşak çalışmalarına Nakkaş Mahallesiyle devam ediyor. Trafik kazalarının olma ihtimalinin yüksek olduğu bu birleşme noktasında kazaların yaşanmaması ve can kaybının olmaması için çalışma başlatan Başkan Yazgı, ”Şehrimizde güvenlik ve yüksek kapasiteli kullanım sağlanması amacıyla başlatılan kavşak ve yol çalışmalarımız gerekli görülen tüm yerlerde kısa sürede tamamlanacaktır” dedi.

Belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlar ve mahalle muhtarları memnuniyetlerini dile getirerek kavşak çalışmaları bittikten sonra daha güvenli ulaşım sağlayacaklarını söyledi.