Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 16:20

Aksaray Belediyesi yeni kavşak çalışmalarına devam ediyor

Aksaray Belediyesi daha güvenli ve akıcı bir trafik İçin Nakkaş Mahallesinde yeni kavşak ve yol çalışmasına başladı.

Aksaray Belediyesi yeni kavşak çalışmalarına devam ediyor

14 Eylül 2017 16:20


Aksaray Belediyesi daha önce şehrin birçok farklı noktasında yapılan ve trafiğin büyük ölçüde rahatlamasına neden olan kavşak çalışmalarına Nakkaş Mahallesiyle devam ediyor. Trafik kazalarının olma ihtimalinin yüksek olduğu bu birleşme noktasında kazaların yaşanmaması ve can kaybının olmaması için çalışma başlatan Başkan Yazgı, ”Şehrimizde güvenlik ve yüksek kapasiteli kullanım sağlanması amacıyla başlatılan kavşak ve yol çalışmalarımız gerekli görülen tüm yerlerde kısa sürede tamamlanacaktır” dedi.


Belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlar ve mahalle muhtarları memnuniyetlerini dile getirerek kavşak çalışmaları bittikten sonra daha güvenli ulaşım sağlayacaklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AKSARAY HABERLERİ
AKSARAY HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç