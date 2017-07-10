Aksaray Belediyesinden 15 Temmuz yıl dönümü programı

Aksaray Belediyesi anma hazırlıklarına bir hafta öncesinden başladı. 11 Temmuz Salı günü başlayıp 16 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek etkinliklerde Aksaray Belediyesi, meydana danışma ve ikram çadırları kuracak. Çadırlardan hafta boyunca vatandaşlara yemek, çay, su ikramı gerçekleşecek. Program, 11 Temmuz 2017 Salı günü, saat 10.30’da Şehitlik ziyareti ile başlayacak. Şehitlikte, tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından program aynı günün akşamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanında devam edecek. Ezan ve sela okunmasının ardından sergi açılışı gerçekleştirilecek ve şehrin protokol üyeleri konuşacak. 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü gerçekleşecek program saat 20.30’da ezan ve sela okunmasıyla başlayacak. Oyuncu ve senarist Ahmet Yenilmez, ‘1915’ten 15 Temmuz’a’ adlı tiyatro oyunu için sahneye çıkacak. 13 Temmuz 2017 Perşembe günü, açılış programı saat 20.30’da yine ezan, sela ve dua okunmasıyla başlayacak. O hain gecede 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde dik duruş sergileyen İstanbul Gazilerinin 15 Temmuz gecesi hatıra paylaşımları meydandaki ekrana yansıtılacak. 14 Temmuz 2017 Cuma günü, Cuma namazından sonra 13.30’da şehitler için mevlit, Kur’an-ı Kerim okunacak ve dua edilecek. Aynı günün akşamında Ankara gazilerinin 15 Temmuz gecesi hatıra paylaşımları meydandaki ekrana yansıtılacak. 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü, saat 19.00’da mehter takımı eşliğinde Aksaray Belediyesi yürüyüşü ve Türk Bayrağı koreografisi oluşturulacak. Saat 21.00’de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yapacağı konuşma meydanda canlı yayınlanacak. Canlı yayın sonrasında ise ünlü hafız Mehmet Erarabacı tarafından meydanda ezan ve sela okunacak ve dualar edilecek. Sufi mehter takımı gösteri ile devam edecek. 16 Temmuz 2017 Pazar Günü, 05.00’da Milli İrade Meydanında sabah namazı eda edilecek. Aynı günün akşamında ezan ve sela okunacak. Dualar edilecek. Ardından da Meydanda Prof. Dr. Mehmet Çelik ve Turgay Güler’in sunumuyla ‘15 Temmuz ve Darbelerle Türkiye’ konulu konferans gerçekleşecek.