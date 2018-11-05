Aksaray Belediyesinden alt yapıya 43 milyonluk yatırım

Geçtiğimiz hafta yüklenici firma ve İller Bankası arasında imzalanan sözleşme ile 15 gün içinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak fiilen işe başlandı. Toplam proje süresinin 700 gün olduğu projenin maliyeti 43 milyon Türk Lirası değerinde. Proje kapsamında yaklaşık 58 kilometre kanalizasyon, 7 kilometre terfi olmak üzere toplam 65 kilometre hat yapılacak. Ayrıca 4 adet betonarme ve 5 adet paket olmak üzere toplamda 9 adet terfi merkezi de proje kapsamında yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Aksaray Belediye sınırları içinde kanalizasyon ihtiyacı olan mahalle kalmayacağı belirtildi. Yaklaşık bin hanenin yanı sıra Aksaray-Adana yolu üzerinde bulunan tesisler ve ticarethaneler ile birlikte yapımı devam eden yeni sanayi bölgesinin de kanalizasyon ihtiyacı bu proje ile giderilecek.

Mahallelerde yaşayan vatandaşlar eksik olan alt yapılarının Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı döneminde giderildiğini söyleyerek, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Yazgı'ya teşekkür etti.