Aksaray Belediyesi’nden otopark atağı

Aksaray Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere 2017 yılında başlatılan Piri Mehmet Paşa Alt Geçit inşaatı ve aynı dönemde devam eden Piri Mehmet Paşa Çarşısı inşaatı nedeniyle ihalesi biten yol boyu otoparklar, yaşanan otopark sıkıntısı nedeniyle ihaleye çıkartılmamış, Piri Mehmet Paşa Alt Geçidi, Piri Mehmet Paşa Çarşısı Ve Azmi Milli Otopark projelerinin bitmesi beklenmiştir. Bu süre zarfında şehir merkezi dahil tüm yol boyları otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet vermiştir. Geçen süre içerisinde yaptığımız esnaf ziyaretleri ve halk buluşmalarında vatandaşlarımız tarafından gelen en büyük taleplerden biri, ücretsiz olarak kullanılan yol boyu otoparklarının tekrar ücretli hale getirilmesi talebiydi. Sebebi ise özellikle trafiğin yoğun olduğu caddelerde parklanma yapan araç sahiplerinin çoğunluğu gün boyu (7-8 saat) parklanma yapmaktadır. Bu durum hem burada iş yapan esnafımızı hem de bir iki saatlik işi olan vatandaşlarımızın şikayet etmelerine sebep olmuştur. Ayrıca park yeri bulamayan araç sahiplerinin mecburen ikinci şeride park yapmalarını ve bu sebeple defalarca trafik cezalarına maruz kalmalarına neden olmuştur. Yaptığımız yeni düzenleme sayesinde şehir merkezi dahil bütün yol boyları ilk 15 dk. ücretsiz hale getirilmiştir. Bu uygulamayla trafik yoğunluğu yaşanan ana arterlerdeki parklanma süresini azaltarak trafik karmaşasını önlemek hedeflenmiştir. Böylece vatandaşımızın ve esnafımızın işini kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Özellikle gün boyu parklanma yapmak isteyen vatandaşlarımızı son yıllarda belediyemizin şehrimize kazandırdığı kapalı ve açık otoparklara yönlendirilerek kısa süreli paklanmayı teşvik etmek amaçlanmıştır. En son hizmete giren Piri Mehmet Paşa Çarşısı Otoparkı gün boyu 2 TL, Azmi Milli Otoparkı ise 3 TL gibi uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza hizmet vermektedir” denildi.