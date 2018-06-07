Aksaray Belediyesinden vatandaşlara borç yapılandırma çağrısı

Mali Hizmetler Müdürü Mesut Çelik yaptığı açıklamada, “Kamuoyunda borçların yapılandırması olarak bilinen 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın Belediyeleri ilgilendiren 1.maddesinin (g) bendine göre, vadesi 31.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan ve 7143 sayılı Yasa ile Belediyemize borcu olan vatandaşlara borçlarını yeniden yapılandırma fırsatı sunuluyor. Belediyeye borcu bulunan mükelleflerin kanundan faydalanmak için doğrudan Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne müracaat etmesi gerekiyor. İki ayda bir ödemenin öngörüldüğü yeniden yapılandırmada 6 taksit 12 ay vade, 9 taksit 18 ay vade, 12 taksit 24 ay vade ve 18 taksit 36 ay vade seçenekleri bulunuyor. Belediyemize borcu bulunan vatandaşların ileride çeşitli sorunlarla karşılaşmamaları için yeniden yapılandırmadan faydalanmalarını tavsiye ediyorum” denildi.

Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, “Yeniden yapılandırma Emlak, İlan Reklam, Su İşyeri Çevre Temizlik Vergisi İşgaliye harcı ve kanun kapsamına giren diğer alacakları kapsamaktadır. Borçların faizlerinde ciddi indirime gidilmektedir. Yeniden yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın 31 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. İlk taksit ödeme süresi 01 Ekim 2018 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir” denildi.