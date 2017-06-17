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17 Haziran 2017 16:40

Aksaray Belediyesi’nin mahalle iftarları ilgi görüyor

Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel mahalle iftarları devam ediyor.

Aksaray Belediyesi’nin mahalle iftarları ilgi görüyor

17 Haziran 2017 16:40


Aksaray Belediyesi’nin Ramazan dolayısıyla mahallelerde verdiği iftar yemeğinin bu kez adresi Bedirmuhtar, Bayrambaba, Kalanlar ve Zafer Mahalleleri oldu.


Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşen mahalle iftarı ilgi görüyor. Meclis Üyesi Durmuş Sönmez, vatandaşlara Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın selamını ileterek, tuttukları oruçlarının kabul olması temennisinde bulundu ve Ramazanlarını kutladı. Sönmez, vatandaşların istek ve sorunlarını iletebilecekleri Beyaz Masa birimi bulunduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımız burada kurulan Beyaz Masa çadırında belediyemizle ilgili isteklerini yazdırarak iletebilirler” dedi.


İftar topunun atılmasıyla başlayan yemek, dua ile sona erdi. Programa katılanlar iftar sofrasını hazırlayan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür etti.




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