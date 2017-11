Aksaray Belediyesi’nin projesi Türkiye’de bir ilke imza attı

Aksaray Belediyesi, İŞ-KUR Müdürlüğü ve Kadın Girişimci Aysun Akkurt’un ortaklaşa düzenledikleri proje ile 2’si üniversite öğrencisi 6’sı ev hanımı olmak üzere toplam 8 bayan kursiyere Güller Ceylan Acar Ortaokulunun dış cephesinde sıva ve yalıtım eğitimi verildi. Kursiyer kadınlar, aldıkları eğitimle, iş güvenliği ile başladıkları sıva ve yalıtım işini kısa sürede öğrendiler. Kadın kursiyerler hazırladıkları yalıtım malzemelerini büyük bir titizlikle okulun duvarlarına sıvadılar. Kadın yalıtım işçileri projesinin mimarı olan ve zaman zaman iş önlüğünü giyerek kursiyer kadınlarla birlikte sahada çalışan Hasibe Yazgı, yaptığı açıklamada ’Kadınların işgücüne sahip olması yönü ile önemli projelere imza atacaklarının altını çizerek, bu projenin Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen yalıtım işi’ olduğunu söyledi.

Hasibe Yazgı Aksaray’da kadının her alanda yetenekli olduğunu gösterebilmek adına düzenlenmiş olan yalıtım kursunun başarıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Aksaray belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi olarak ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın evlerine ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerimiz sırasında bayanlarımız maddi ihtiyaç veya bir şeyler üretmek amacıyla bizden iş taleplerinde bulunuyorlar. Kadınlarımızın kendiişlerini yapabilmesi ve ailelerine faydalı olabilmeleri adına İŞKUR ve Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysun Akkurt ile birlikte güzel projeler ürettik. Kadınlarımıza yönelik 8 adet projemiz var. Kadınlarımız her yerde yetenekli ve başarılı olduğunu gösterebilecek durumda. Gerçekten evlerinde boya işlerini ve tamirat işlerini yapabiliyorlar. Bizde kadınların sıva ve yalıtım işini yapabileceklerini düşünerek “Neden olmasın” dedik. Kadının her yerde gücü olduğunu ve her yerde emeği olabileceğini göstermek istedik. Kadınlarımız, yalıtım işinde harç kararken ve sıva yaparken bir pasta kıvamında yapıyorlar. Kadınların yalıtım projesinde ellerinden çok iyi işler çıkacağına inanıyorum” dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, bayan işçilere teşekkür ederek, “Gerçekten de bugün Türkiye’de ilk defa yapılan bir çalışmaya imza attınız. Daha önce boya yapılıyordu ama hem yalıtım hem boya anlamında bir çalışma ilk kez gerçekleşiyor. Bu çalışma ile kadınlarımızın bu konuda da ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kadının elinin değdiği yerde bir hassaslık, bir güzellik, bir sanat, bir incelik çıkıyor. işi ne kadar titiz yaptığınıza ben şahidim. Burada da güzel el emeği gösterdiniz” diye konuştu.