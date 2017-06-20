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20 Haziran 2017 13:03

Aksaray Belediyesinin toplu iftarları sürüyor

Aksaray Belediyesi tarafından Hürriyet ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinde toplu iftar ve mahalle meclis toplantısı gerçekleştirdi.

Aksaray Belediyesinin toplu iftarları sürüyor

20 Haziran 2017 13:03


Ramazan ayının ilk gününden bu yana birçok mahallede iftar sofraları kurarak mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturan Aksaray Belediyesi Ramazanın son haftasında bu geleneğini sürdürüyor. İftar programları ile Mahalle Meclis toplantılarını aynı anda gerçekleşiyor. Mahalle sakinleri ile iftar sofrasında buluşan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, mahalleli ile birebir görüşüyor. Beyaz Masa birimi ise iftar çadırının kurulduğu alana stant açarak vatandaşların istek ve taleplerini kayıt altına alıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, belediye meclis üyeleri ile Kapalı Çarşamba Pazarı içinde gerçekleşen iftar programına katılarak Hürriyet ve Yavuz Sultan Selim Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.


Yemekten sonra mahalle sakinlerine hitap eden Başkan Yazgı, “Bu mübarek ayda aynı sofrayı paylaşmak dileğiyle yola çıktık. Ramazan boyunca ise hemen hemen her gün farklı mahallelerimizde iftar programı düzenledik. Bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu ramazanlar diliyorum” şeklinde konuştu.


Başkan Yazgı, iftar saatinden sonra mahalle sakinleriyle birlikte sohbet etmeyi sürdürdü.




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