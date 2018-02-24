Aksaray Ervah Mezarlığı genişletiliyor

Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, doluluk oranı artan Ervah Mezarlığını 4 bin metrekare daha genişletmek için çalışmalara başladı. Ervah Mezarlığının dolmaya başlaması ve defin yapılacak yerin azalması nedeni ile Aksaray Belediyesi ek parseller düzenleyerek genişletme çalışması başlattı. Mezarlığın doğu kısmından 4 bin metrekarelik bir alanda yapılan genişletme çalışması Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Daha önce istimlakları gerçekleşen bu alanın tasfiye edilerek düzeltileceği, genişletme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte yeni kazanılan alanlarda da cenaze defin işlemleri yapılabileceği bildirildi.