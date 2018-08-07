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07 Ağustos 2018 17:36

Aksaray İl Genel Meclis üyeleri ticaret borsasıyla istişare yaptı

Aksaray’da İl Genel Meclis Üyeleri Aksaray Ticaret Borsasında üyelerle buluşarak yaptıkları ve yapacakları projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Aksaray İl Genel Meclis üyeleri ticaret borsasıyla istişare yaptı

07 Ağustos 2018 17:36


Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, “Bugün Aksaray için yüreği çarpanlar ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehri için yüreği çarpanlar olarak tabir ettiğim siz değerli İl Genel Meclis Üyelerimizin tamamı ile dostluğumuz, hasbihalimiz vardır. Kendileri ile birçok projede beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Ben bu vesile ile bu gün Aksaray Ticaret Borsamızı şereflendiren değerli kanaat önderlerimiz, İl Genel Meclis Üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları işi sorumluluk bilinci ile önce ilçelerine ve şehrimize hizmet etmektedirler. Bundan sonrada yüreklerindeki heyecanlarının bitmemesini diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.


İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Celalettin Kılıç ise, “Burada Şehrin lokomotifi olan Aksaray Ticaret Borsasının çalışmalarını dışarıdan izliyoruz. İl Özel İdaresi ile birlikte ve İl Genel Meclisimiz ile birlikte birçok projelerde birlikte olmuştuk undan sonrada birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ben başarılı çalışmalarından, Aksaray’a yaptığı katkılardan dolayı Hamit Başkanıma teşekkür ediyorum. İl Genel Meclisimiz her zaman Ticaret Borsamızın yanına olduğunu ifade etmek isterim. Tekrardan başkanımıza teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” diye konuştu.




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