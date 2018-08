Aksaray iş dünyası ABD yaptırımlarını kınadı

Yaptırımların kabul edilemez olduğunu ve iş dünyası olarak devletin atacağı her adımda destek olacaklarını belirten ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, “ABD Başkanı Donald Trump’un her geçen gün gerek Ortadoğu gerek Uzakdoğu ve batılı ülkelere yönelik olarak sürekli attığı mesnetsiz hareketleri Türkiye üzerinde uygulamaya kalkmasını iş dünyası olarak asla kabul etmiyoruz. FETO gibi bir terör örgütü liderine ülkesinde en iyi şartlarda yaşama hakkı tanıyan bir ülke kalkıp ta bize adalet dersi vermeye kalkmasın. İşine gelmeyen her durumda ülke ayırt etmeksizin yaptırım koymaya kalkan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’nin hiçbir zaman tehditlere boyun eğmeyeceğinin farkına ne zaman varacaktır merak ediyoruz. Bu millet 15 Temmuz gibi içindeki en büyük hainlere bile boyun eğmemiş iken dış güçlerin yaptırımlarına ve oyunlarına boyun eğecek bir millet değildir. Tarih boyunca Devletimizin üzerinde oynanan oyunlar defalarca bozulduğu gibi bu oyunlarda Rabbimizin izni, milletimizin azmi bile emeline ulaşmayacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Devletimize karşı atılacak her oyunun karşısında olacak milletimiz ve iş dünyamızla birlikte hareket ederek tüm oyunları bozmak için çalışacağız. Bilinmesini istiyoruz ki, Aksaray iş dünyası devletinin yanında İçişleri ve adalet bakanlığının arkasında olacaktır” dedi.