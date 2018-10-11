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Aksaray itfaiyesinden kedi kurtarma operasyonu

Aksaray’da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aksaray'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Olay, Taşpazari Mahallesi 817 Sokak Arif Ağa apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalandırma boşluğunda kedi sesi duyan apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 1'inci kattaki dairenin havalandırma boşluğunda kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kedi düştüğü havalandırma boşluğundan sağ salim kurtarıldı. Vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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