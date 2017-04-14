Aksaray, Kırşehir-Ulukışla demiryolu hattına kavuşuyor

TCDD Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsa Apaydın Aksaray’ın demiryolu projesi kapsamındaki yatırımı ve çalışmaları yerinde incelemek üzere Aksaray’a geldi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı, İl Başkanı Abdulkadir Karatay Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti ve geçmiş dönem milletvekilleri ile Aksaray Valisi Aykut Pekmez’i ziyaret eden TCDD Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsa Apaydın burada yaptığı açıklamada. Aksaray’ın demiryolu projesinin tamamlandığını ve yıl içerisinde temel atma töreninin yapılacağı müjdesini verdi.

Projenin hızla devam ettiğini ve güzergahın kolay bir güzergah olduğunu belirten Apaydın, “Sayın bakanımızın talimatı ile şu anda yatırım programımızda olan Kırşehir, Kırıkkale Yenice’den başlayıp, Kırşehir-Aksaray-Ulukışla demiryolu hattı projemiz şu anda yürütülüyor. Özellikle Aksaray Ulukışla kesiminde biz daha önce söz verdiğimiz gibi proje çalışmalarına başladık. Koridorumuz netleşti. Koridorumuzun netleşmesiyle birlikte Aksaray - Ulukışla çakmaktan bağlanıyor, çakmak bağlantısı ile birlikte sahada sondajlarımızda başladı. Projeci firmaları biz sondajları sahada incelemek için Aksaray’a geldik. Aynı zamanda Aksaray’ımızın hem karayolu çevre yolu geçişi, otoban bağlantısı ile birlikte demiryolu çevre geçişini de karayolları bölge müdür yardımcımız da burada, sahada yerinde inceleyeceğiz. Bu vesile ile valimize de vekillerimize de bir araya geldik ve son durumu bilgilendirdik. İnşallah hedefimiz 2-3 ay içerisinde sondajları bitirmek. Sondajlardan sonra, burası çok kolay bir güzergah. Yaklaşık 86 kilometre, yaptığımız çalışmalarda kazı, dolgu, menfez ve alt ile üst geçitler var. Çok zor bir güzergah değil. İnşallah hızlıca sanat yapılarının da tasarım çalışmaları bittikten sonra yıl içerisinde yapım ihalesine çıkacağız. Her şey iyi giderse hedefimiz inşallah yıl sonuna kazmayı vuracak hale getireceğiz. İnşallah Aksaray-Ulukışla hızlı tren bağlantısı ile burada hem yük, hem yolcu taşımacılığı birlikte yapılacak. Aynı zamanda Aksaray OSB’ye 8 kilometrelik bir bağlantı yapacağız. Bu bağlantı ile de OSB’nin yüklerini Mersin’e indireceğiz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Aksaray’a ve ülkemize hayırlı olsun.

"Aksaray’ın 3 önemli hayali gerçek oluyor"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz ise, Aksaray-Ulukışla demiryolu hattı noktasında çalışmaların sonuna gelindiğini belirterek, “Demiryolu çalışmalarında neredeyse sona doğru yaklaştık. Artık bu yıl sonu itibari ile saha çalışmaları tamamlandıktan sonra projesi tamamlanıyor. Daha somut bir şey ki, kazmasını vurma noktasına geleceğiz. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü bizim organize sanayimiz uzun süredir çok ciddi yatırımlar alıyor. Organize sanayideki yatırımların güney hattına ulaşması, daha sonra kuzey koridoruyla beraber bu bağlantıların kurulması bizim için çok elzem. Bu bir ekip çalışması. Hükümetimizin 2004’ten itibaren bize vermiş olduğu ve takibini yaptığımız önemli bir proje. Bu anlamda emeği geçen, katkısı olan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bizim için 3 başlık vardı. Bunlardan biri tıp fakültesiydi, o tamam. Demiryolu, o da tamam ve diğer başlığı da inşallah çalışıyoruz ve onda da bir sıkıntı yok. Aksaray’ın o önemli 3 hayali gerçekleşmiş olacak” dedi.

"Demiryolu Aksaray için çok önemli"

Aksaray Valisi Aykut Pekmez ise demir yolunun Aksaray için önemli bir proje olduğunu belirterek, “Bugün, Aksarayımızın son 15 yılda aldığı önemli yatırımlara bir halka daha ekliyoruz. Aksaray İpekyolu ile başlayan, karayolunda kavşak olma noktasında inşallah bugün Devlet Demir Yolları Genel Müdürümüz proje için hızlandırmak amacıyla gelerek demiryolu projemizi hızlı bir şekilde bu yıl kazma vurmayı düşünüyoruz. Yol ağı içerisinde teknik olarak hızlı yapabileceğimiz bir noktadayız. İnşallah süratle de yapımını gerçekleştireceğiz. Karayolundan sonra da demiryolunda da Aksaray’ımız önemli bir noktaya gelecek. Demiryolu, hem yük taşımacılığında hem de insan taşımacılığı açısından çok önemli. Özellikle organize sanayimize bu yıl ekleyeceğimiz 500 hektarlık alanı da düşündüğümüzde birinci öncelikle Mersin limanımıza ve daha sonra da Samsun limanımıza ulaşma noktasında büyük bir avantaj sağlayacak. İlimize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacak” dedi.

Valilik makamında gerçekleştirilen programa, AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, TCDD Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsa Apaydın, Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti, İl Başkanı Abdulkadir Karatay, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı, önceki dönem milletvekilleri Nevzat Palta, Ruhi Açıkgöz, Ahmet Yaşar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Gizlenci ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.