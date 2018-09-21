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Aksaray-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 1 bebek kayıp

Aksaray-Konya yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 bebek ise kayboldu.

Ekiplerin bebeği arama çalışmaları sürüyor.


Olay, Aksaray-Konya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda iki otomobil çarpıştı. Feci kaza sonrası çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede kazada henüz isimleri belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği ve bir bebeğin kaybolduğu belirlendi.


Ekiplerin bebeği arama çalışmaları sürüyor.

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