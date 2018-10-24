Aksaray kültürü kitre bebekte yaşatılıyor

Aksaray'ın sosyal ve kültürel yönünü folklorik değerlerine üç boyutlu olarak geleceğe taşıyan kitre bebek kursu, kentin yöresel kıyafet kültürünü yaşatmaya çalııyor.

Pamuk, kumaş, tel ve geven otunun gövdesinden çıkan kitreden elde edilen yapıştırıcıyı kullanarak üretim yapan kadınların yaptıkları kitre bebekler, kursun tamamlanmasından sonra sergilerde beğeniye sunulacak. Kitre Bebekler Aksaray'ın sosyal ve kültürel yönünü folklorik değerlerine üç boyutlu olarak geleceğe taşıyan maharetli eller ile buluşan yoğun ilgi gören kitre bebek kursu Aksaray'ın yöresel kıyafet kültürünü yaşatmaya çalışıyor. Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kadınlar bir taraftan düğünlerde ve halk oyunlarında giyilen folklorik kıyafetlerin tasarımına minyatür şekilde gerçekleştirirken, bir taraftan da ince işçilik isteyen kitre bebek tasarlayarak mesleki deneyim elde ediyorlar. Yapımında doğal malzemelerin kullanıldığı kitre bebekler önemli turizm potansiyeline sahip Aksaray Ihlara Vadisi, Selime Örenyeri, Güzelyurt başta olmak üzere ören yerlerinde sergilenmesi ve pazarlanması ayrıca kooperatifleşme yoluna giderek kırsal alanda yaşayan dezavantajlı kadınlara yönelik eğitimler ile e-ticaret aracılığıyla girişimci yönlerinin artırılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, temennilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında geleneksel el sanatlarımıza sahip çıkarak bilhassa dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan kadınların mesleki deneyim kazandırılması, girişimci yönlerinin arttırılması, kooperatifleşme yoluna gidilerek e-ticaret ve pazarlama imkânlarından faydalanmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Akkuş, “İlimiz kadın istihdamında Türkiye genelinde 7. sırada yer almaktadır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un müjdesini verdiği kadın istihdamı açısından önemli olan İşte Anne Projesi ile Çocuk Bakım Desteği projeleri de ilimizde kadınların daha fazla çalışma hayatında yer almasını sağlayacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerimizi korumak ve yaşatmak maksadıyla Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından bugüne kadar halı dokuma, tülü dokuma, sepet örücülüğü, folklorik kitre bebek yapımı, takı imalatına kadar pek çok alanda meslek edindirme kursları Aksaraylılar ile buluştu. 20 kişinin eğitim aldığı kitre bebek kursunda İŞKUR tarafından günlük 25 TL cep harçlığı ile iş kazası ve meslek hastalığı genel sağlık sigortası karşılanmaktadır. Kitre bebeklerin kooperatif aracılığı ile yurtiçi ve yurtdışında pazarlanması planlanmaktadır” dedi.