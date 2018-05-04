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04 Mayıs 2018 11:52

Aksaray merkezli 13 ildeki FETÖ operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) mahrem ağabeylerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltı sayısı 15’e çıkarken, şüphelilerin askeri okul, polis okulu ve ortaokulların bölge sorumlusu oldukları ortaya çıktı.

Aksaray merkezli 13 ildeki FETÖ operasyonu

04 Mayıs 2018 11:52


Operasyon, dün sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY öğrenci yapılanmasının mahrem ağabeyleri oldukları belirlenen ve aralarında Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Aksaray merkezli Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Bilecik, Gebze, Ankara, Malatya, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 13 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, AA Aksaray muhabiri T.K. (30) da Aksaray’da yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firari olan 5 şüphelinin aranmasına devam ediyor.


Operasyonun ardından araştırmayı hızla sürdüren ekipler, şüphelilerin askeri okul, polis okulu ve ortaokulların bölge sorumlusu olduklarını tespit etti. Bu konuda detaylı bir araştırma ve soruşturma yürüten ekipler birçok delil elde ederken, ayrıca şüphelilerin ortaokul öğrencilerinin de ağabeyi olduğunu tespit etti. Operasyonda T.K. Aksaray’da gözaltına alınırken, diğer şüpheliler H.D., A.Ş., Y.T., F.T., M.Z., N.Y., A.K., İ.T., H.H.S., A.Ş., A.B., B.A.D., C.D. ve R.B. ise Aksaray’a getirilmesi bekleniyor.




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