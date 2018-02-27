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27 Şubat 2018 10:18

Aksaray merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

Aksaray merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 36 kişiden 20’si gözaltına alındı.

Aksaray merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

27 Şubat 2018 10:18


Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında terör örgütü yapılanması ile irtibatlı/iltisaklı oldukları ve FETÖ/PDY terör örgütünün Aksaray’da faaliyet gösteren müzahir şirketlerinde çalıştıkları tespit edilen 36 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aksaray merkezli Ankara, İstanbul, Konya, Afyonkarahisar, Erzincan, Elazığ, Şanlıurfa, Siirt, Antalya, Isparta, Niğde, Kırşehir, Uşak, Kahramanmaraş ve Kocaeli illerinde 36 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 16 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yakalanan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.




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