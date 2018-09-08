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08 Eylül 2018 11:45

Aksaray turistlerin uğrak yeri oldu

Tarım ve hayvancılığıyla, gelişen sanayisi ve ticaretiyle ve coğrafi konumuyla Türkiye’nin tam ortasında önemli bir geçiş güzergahına sahip olan Aksaray, turizm alanında da son yıllarda yapılan tanıtımlar, çekilen yerli yabancı filmler ve reklamlarla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

Aksaray turistlerin uğrak yeri oldu

08 Eylül 2018 11:45


Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Sultanhanı Kervansarayı, yeraltı şehirleri ve daha onlarca tarihi kültürel mekanlarıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray, Türkiye turizminde önemli bir şehir konumuna geldi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Aksaray’ın tarihi ve kültürel alanlarının yerli yabancı turistler tarafından ilgiyle ziyaret edildiğini belirterek, “Aksaray’a gelen turistler Kapadokya içerisinde Ihlara bölgesinde, özellikle Ihlara Vadisini, özellikle Güzelyurt’u, Narlı Göl’ü ziyaret ediyorlar ve buna Saratlı Yeraltı Şehrini de söyleyebiliriz. Saratlı’da ikinci yeraltı şehrinin hazırlıkları tamamlandı. Bu yeraltı şehri de önümüzdeki günlerde turizme açılacak. Saratlı Yeraltı Şehrimiz, Sultanhanı Kervansarayımız, Güzelyurt ilçemiz, Hasan Dağı ve şehir merkezindeki Somuncu Baba Külliyemiz özellikle bölgemize gelen turistlerin sıklıkla uğradıkları yerlerdir. Bölgede gelişen sanayisi, tarımsal özellikleri, ticari gelişmelerine paralel olarak Aksaray’ın turizmde de önemli bir şehir olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.




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