Aksaray Valisi Mantı, görevine başladı

Son kararname ile Bingöl Valisi iken Aksaray Valiliği görevine atanan Vali Ali Mantı için Kültür Merkezinde karşılama programı düzenlendi. Aksaray'a gelen Vali Mantı, daire müdürleri, sivil toplum örgütü başkanları ve protokol tarafından karşılandı. Herkesle tokalaşarak tanışan Vali Mantı, daha sonra Kültür Merkezinde bir konuşma yaparak tüm kurum ve kuruluşlarla en güzel şekilde çalışacaklarını söyledi.

Vali Mantı, "Aksaray'da da hayırlı ve güzel hizmetlerin yapılmasına en azından gücümüz nispetinde katkıda bulunacağımız inancı ile hepinize teşekkür ediyorum. Herkesin, her idarecinin kendine göre prensipleri, kuralları vardır. Kurallar değişmez ancak insanların prensipleri değişebilir. İnşallah bizim hedefimiz, dürüstlük ve açıklık içerisinde adalete, hakkaniyete uygun bir yönetim tarzı sergilemek. Kapsayıcı ve kuşatıcı olabilmek. Hep birlikte, beraber, kurum ve kuruluşlarımız ile Aksarayımıza daha iyi hizmet edebilmenin şartlarını ve usullerini araştırmak, istişare yaparak, en güzel yöntemi ve yönetimi uygulamak amacımız olacak inşallah. Tabii ki insanız, zaman zaman hata yapabiliriz. Hatalarımızı daha derinleştirerek, üzerine giderek, daha da büyüterek değil de, onları telafi etmenin yollarını hep birlikte beraber arama esası olacak hedefimiz. Amacımız bulunduğumuz yerde en güzel, en doğru, en faydalı şeyi bulabilmek” dedi.