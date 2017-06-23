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23 Haziran 2017 17:27

Aksaray Valisi Pekmez’den bayram trafiği uyarısı

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, 112 Başhekimi Dr.

Aksaray Valisi Pekmez’den bayram trafiği uyarısı

23 Haziran 2017 17:27

Nihan Başaran’ı Valilik Makamında kabul etti.


Ramazan Bayramı nedeniyle alınan tedbirlerle ilgili bilgi alan Vali Pekmez, Ramazan Bayramını aileleri ve sevdikleri ile beraber geçirmek için yola çıkacak sürücülere uyarıda bulundu. Vali Pekmez, aşırı hız, kural ihlali ve dikkatsizlikler nedeniyle her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, “Rahmet ve bereket ayının sonunda hüzün ve acılar yaşanmasın, bütün vatandaşlarımızdan trafikte dikkatli olmalarını, kurallara uyarak ulaşmak istedikleri sevdiklerine sağ salim kavuşmalarını Allah’tan diliyorum” dedi.


Bütün vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik eden Vali Pekmez, “Araç kullanacak vatandaşlarımızı bir kez daha uyararak, sevdiklerini üzmemek için trafik kurallarına uymalarını istenmeyen olumsuz sonuçların yaşanmamasını diliyorum” diye konuştu.




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