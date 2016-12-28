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28 Aralık 2016 17:20

Aksaray Valisi’nin eşinden anlamlı ziyaret

Aksaray Valisi’nin eşinden anlamlı ziyaret

28 Aralık 2016 17:20

Aksaray Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, doğuştan görme engelli olan ve 10 yıldır Türkçe Öğretmenliği yapan Aygül Altuntaş’ı ziyaret etti. Aygül öğretmenin azminin çok iyi bir örnek olduğunu ifade eden Pekmez, engelli ve engeli olmayanlar için çok özel bir misyon üstlendiğini belirttiği Aygül Altuntaş’ı tebrik etti.
Yeşim Pekmez anne ve babası ile birlikte yaşayan Aygül öğretmeni Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk ile evlerinde ziyaret etti. Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’nda Türkçe öğretmenliği yapan Aygül Altuntaş ve ailesi ile bir süre sohbet eden Yeşim Pekmez, İzmir’den Aksaray’a tayin olan Aygül Altuntaş ile öğretmenlik mesleği, karşılaştığı zorluklar ve görme engellilerle birlikte yapacakları projeler üzerine bir süre sohbet etti. Yeşim Pekmez, Aygül öğretmenin karşılaştığı zorluklara rağmen büyük bir azim ve kararlılıkla dünyanın en güzel meslekleri arasında ilk sıralarda olan öğretmenlik mesleğini seçmesi, birçok insanı utandıracak gayreti ile öğrencilerini yetiştirme çabasının takdire şayan bir durum olduğunu söyledi.
On yıllık meslek hayatında birkaç ilde çalıştığını ve zor zamanlardan da geçtiğini anlatan Aygül Altuntaş, “Cumhurbaşkanımızın ‘Engelliler bal gibi öğretmenlik yapabilir’ sözü üzerine çok rahatladım. O söz üzerine çalışma şevkim daha da arttı. Herkesin işini severek yapması gerekiyor. Öğretmenlik mesleğini seçenlerin bu konuda daha bir gayret göstermesi gerektiğine inanıyorum” dedi.
Aygül Altuntaş’ın baba ve annesini kızlarına verdiği desteklerinden dolayı tebrik ederek gösterdikleri fedakarlıkları nedeniyle teşekkür eden Yeşim Pekmez, “Aygül hoca engelli ve engeli olmayanlar için de çok özel bir örnek. Kendisine meslek hayatında başarılar diliyorum. Bizler her zaman kendisinin yanında ve destekçisi olacağız" dedi.



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