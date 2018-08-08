Aksaray, yamaç paraşütü dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu programı dahilinde yer alan ve Aksaray Valiliği koordinasyonunda, Aksaray Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), Türk Hava Kurumu (THK) ve valiliğimize bağlı kurum ve kuruluşlarımızın desteğinde gerçekleştirilecek olan organizasyonun ilimizin tanıtımına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Tarihinde İlk defa bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak olan Aksaray, şampiyona ile ilgili hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

THSF Aksaray İl Temsilcisi ve Organizasyon Sorumlusu Abdullah Kahraman, yapılan çalışmalar ve organizasyonun gidişatı hakkında bilgi vererek, yamaç paraşütünün dünyada son yılların en gözde ve hızlı gelişen doğa ve havacılık sporu olduğunu belirtti. Kahraman, Türkiye’nin ve özellikle de Aksaray’ın coğrafi yapısı ve uygun iklim koşullarıyla yamaç paraşütü sporuna en uygun yerler arasında olduğunu kaydetti.

08 Eylül 2018 Cumartesi günü Hasandağ Karbeyaz Otel mevkiinde 2 bin metrede bulunan kalkış alanından verilecek startla başlayacak yarışma, pilotlara verilen 70-100 kilometrelik zorlu uçuş görevlerinin en kısa zamanda bitirilmesini amaçlanıyor. Bu kapsamda aralarında Fransa, Hollanda, Avusturya, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, İspanya, Portekiz, Finlandiya, Belarus, Çin, Japonya, Rusya, Almanya, Belçika, Norveç, İran, Polonya, Slovakya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Güney Afrika ve Amerika gibi 30 ülkeden yaklaşık 200 milli takım pilotunun katılımıyla gerçekleştirilecek yarışmayı takip için çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun da bir hafta boyunca Aksaray’da bulunacağı belirtildi