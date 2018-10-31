Aksaray yeni yılda temiz suya kavuşuyor

Aksaray'ın içme suyu sorununa köklü çözüm getirerek, şehri daha temiz ve kaliteli suya kavuşturmak için 3 kısımdan oluşan içme suyu projesinde sona yaklaşıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Milletvekili İlknur İnceöz ve AK Parti teşkilatı Bağlıköy'de devam eden arıtma tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Aksaray'ın yıllardır çözüm bekleyen içme suyu sorununa 110 milyonluk kaynak aktarılarak ihalesi yapılan ve bu yıl sonunda tamamlanması hedeflenen içme suyu projesi adım adım tamamlanıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve beraberindekiler Aksaray'ın içme suyu temininde ilk kısmında yer alan inşaatı süren Bağlıköy'de arıtma tesisini ziyaret etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, bitme aşamasına gelen artırma tesisi ilgili olarak DSİ işbirliğinde açılan kuyulardan çıkan suyun şehre verilmeden önce Ultrafiltrasyon- Ters ozmos arıtma tesisinde arıtılacağını söyledi. 2019 yılı başından itibaren arıtma tesisinin işletmeye alınacağı açıklayan Başkan Yazgı, “Şehrimize memba suyu kalitesinde içme suyu sağlayacak tesisimizin içerisindeyiz. Yeni yıl ile birlikte tesisi işletmeye alacağız. Suyumuzun kalitesi artacak. Böylece barajdan su almaya gerek kalmayacaktır” diye konuştu. Aksaray'ın yarım asırlık içme suyu sorunun böylece çözüleceğini açıklayan Başkan Yazgı, “Halkımızın merakla beklediği temiz ve kaliteyi içme suyu kısa süre içinde kavuşuyoruz. Halkımız musluklardan damacana kalitesinde su içecek” dedi.