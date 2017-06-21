Aksaray Ziraat Odası köy muhtarlarıyla iftarda buluştu

Merkeze bağlı 84 köy muhtarına yönelik düzenlenen iftar programı özel bir tesiste gerçekleştirildi. Okunan ezan ile birlikte oruçlar açıldı ve iftar yemeği yenildi. Ardından dualar eşliğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Yemekte bir konuşma yapan Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Ramazanın ayının bereket ayı olduğunu belirterek, “Ramazan ayı, kuran ayı, birliktelik, beraberliğin öne çıktığı ayımız. Bizde bu ay içerisinde Aksaray’ımızın genelinde fakir ailelerimizle, şehit yakınlarımızla, gazilerimizle bir araya gelmeye çalıştık. Onların hayır duasını almaya çalıştık. Bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Ramazan ayının huzur bereketinin iklime de yansıdığını görüyoruz bu sene. Bu sene havalarımız Allah’a şükür yağışlı gitti. Ürünlerimiz geçen seneye göre biraz daha iyi olduğunu umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, “Ben buradan grup başkanvekilimize teşekkür ediyorum. Geçmiş yıllarda Allah’ım afat vermesin, ilimizde ciddi şekilde bir afat oldu. 10 milyon gibi bir para aldık. Tabi ben burada muhtar arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Öncelikle çiftçilerimize, köylülerimize sigorta yaptırmaları konusunda ikna etmeliyiz. Ama eğer sigorta yaptırmadılarsa da bölgede lokal şekilde dolu yağışları var. Çiftçilerimiz sigorta yaptırmıyor, il tarım müdürlüğü ya da bize bilgi vermiyor. Bunu sizden rica ediyorum. Bilgi verirlerse bize en azından mağdur olmazlar. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bu aydan itibaren muhtarlarımızın SSK’sı yattı. Ben gerçekten Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Gerçekleştirilen programa, AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Vali Aykut Pekmez, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfullah Sarıgül, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, daire müdürleri, sivil toplum örgütü başkanları katıldı.