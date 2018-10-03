Aksaray Ziraat Odası Sultanhanı temsilciliği açıldı

Sultanhanı ilçesinde gerçekleştirilen açılışa Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve Sultanhanı ilçesine bağlı muhtarlar katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, çiftçilere daha geniş ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Sultanhanı'na bir temsilcilik açtıklarını belirterek, “Sultanhanı ilçesindeki vatandaşlarımızın büyük bir kısmı ziraat ile uğraşması nedeniyle birçok işlemi ziraat odamız aracılığı ile yapmakta. Bu nedenle Sultanhanı ilçesi ve çevre köylerdeki çiftçilerimiz artık işlemlerini Aksaray'a gitmeden yapabilecekler. Sultanhanı ilçemize hayırlı olsun" dedi.