Aksaray'a 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldı

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 4,5 yıllık görev süresince Aksaray'a 1 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ifade etti.

Belediyede göreve geldikten sonra ilk iş olarak gelir gider bütçelerini ele aldıklarını ve bu yönde yaptıkları çalışmalarla belediyenin gelirlerini artırdıklarını belirten Başkan Yazgı, seçim öncesi vaat ettiği bütün projeleri gerçekleştirdiğini ve Aksaray'a çok önemli yatırımlar yaptıklarını kaydetti. Göreve geldikten sonra Aksaray Belediyesinin bütçesinde yüzde 107 oranında büyüme sağladıklarını belirten Başkan Yazgı, göreve geldiklerinde 123 milyon 508 bin TL olan belediye bütçesini etkin ve verimli kaynak kullanımı ile 2018 yılı itibarıyla yüzde 107 artırarak 256 milyon TL'ye yükselttiklerini bu durumun hizmet kalitesini artırdığını ve projelerin hızla bitmesini sağladığını ifade etti. Bu arada 2013 yılında gerçekleşen belediye gelirleri 102 milyon 204 bin TL iken, 2018 yılında yüzde 130 artırılarak 235 milyon TL'ye yükseltildi. Başkan Yazgı, Aksaray'ın ufkunu açacak en önemli projeler arasında yer alan 370 milyon liralık yeni sanayi sitesi projesi olduğunu, şu an yapımının hızla devam ettiğini 2019 yılının sonlarına doğru tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Aksaray içme suyuna kavuşuyor

Aksaray için büyük ve önemli projelerden birinin de içme suyu projesi olduğuna işaret eden Başkan Yazgı, Aksaray'ın yıllardır çözüm bekleyen içme suyu konusunda son derece önemli 110 milyon liralık dev bir projenin çalışmalarının devam ettiğini ve bu yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Altyapı ve asfalt çalışmalarına da değinen Başkan Yazgı, 800 kilometrelik geniş bir yol ağı olan Aksaray'da 4,5 yılda 867 bin ton asfalt kullanılarak 632 kilometrelik rekor seviyede asfalt atıldığını ifade etti. Başkan Yazgı, bu kapsamda 420 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması yapıldığını 820 cadde ve sokakta yol açma, genişletme ve stabilize çalışması yapıldığını kaydetti. Altyapı çalışmalarında da rekor kırıldığını ifade eden Başkan Yazgı, 4,5 yıllık sürede çok uzun yıllara sığacak altyapı çalışmaları yapıldığını belirterek, 94 bin 551 metre kanalizasyon, 25 bin 617 metre yağmur suyu, 17 bin 469 metre tatlı su, 200 bin 752 metre içme suyu şebekesi yapıldığını, toplam hattın 218 bin 221 metre olduğunu ifade etti. Başkan Yazgı, şehrin farklı noktalarında neredeyse 30-40 yıldır değişmeyen su hattına bağlı vana ve tesisat sistemlerinin değiştirildiğini kaydetti.

4 yılda 24 köprü yaptıklarını da ifade eden Başkan Yazgı, “Merkez başta olmak üzere yaya ve araç trafiği akışını hızlandırmak için şehrin muhtelif yerlerine 24 adet araç ve yaya köprüsü yaparak trafiği hızlandırdık” dedi. Başkan Yazgı, 4,5 yılda Aksaray'a 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.