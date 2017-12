Aksaray’a 60 yeni girişimci

ATSO Konferans salonunda düzenlenen programa ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, KOSGEB Müdürü Hakan Koçak ve Aksaray Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Hatice Şahin ile kursiyerler katılım gösterdi. İŞKUR’un faaliyetlerinden ve girişimciliğe verdiği önemden bahseden, Aksaray İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, kursiyerlerin iş hayatlarında başarılı olacaklarına inandıklarını dile getirirken her zaman destek olacaklarının altını çizdi. Programda konuşan ATSO Başkanı Ahmet Koçaş ise, “Ülkemizin yeni girişimcilere ihtiyacı bulunmakta ve bu istek her geçen yıl artmaktadır. Çünkü bir işletme en kötü bir istihdam ve ülke ekonomisine katkı demektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun belirtiği gibi; girişimcilik insanın riskle imtihanıdır, her şeyini gözü kapalı ortaya koymak değildir. Girişimciliğin temelinde; piyasada boşluğu görme, yapılacak girişimin tanımını ve analizini yapma, finansal ve stratejik fırsatları kollama, girişimi doğru yerde konumlandırma, sizlerce de girişimciliğin özü bu değil midir? Kimse girişimci olarak doğmaz, kimseyi de girişimci olması için zorlayamazsınız ama şunu da unutmamak gerekir ki; girişimcilik hayallerden beslenir ve hayal kurmanın yaşı yoktur. Hayal kurmanın yaşı olmadığı gibi, girişimciliğin de yaşı yoktur” dedi.