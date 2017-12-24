Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 16:09

Aksaray’a 60 yeni girişimci

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde düzenlenen girişimcilik kursları kapsamında Aksaray iş dünyasına 60 yeni girişimci daha kazandırıldı.

Aksaray’a 60 yeni girişimci

24 Aralık 2017 16:09


ATSO Konferans salonunda düzenlenen programa ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, KOSGEB Müdürü Hakan Koçak ve Aksaray Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Hatice Şahin ile kursiyerler katılım gösterdi. İŞKUR’un faaliyetlerinden ve girişimciliğe verdiği önemden bahseden, Aksaray İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, kursiyerlerin iş hayatlarında başarılı olacaklarına inandıklarını dile getirirken her zaman destek olacaklarının altını çizdi. Programda konuşan ATSO Başkanı Ahmet Koçaş ise, “Ülkemizin yeni girişimcilere ihtiyacı bulunmakta ve bu istek her geçen yıl artmaktadır. Çünkü bir işletme en kötü bir istihdam ve ülke ekonomisine katkı demektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun belirtiği gibi; girişimcilik insanın riskle imtihanıdır, her şeyini gözü kapalı ortaya koymak değildir. Girişimciliğin temelinde; piyasada boşluğu görme, yapılacak girişimin tanımını ve analizini yapma, finansal ve stratejik fırsatları kollama, girişimi doğru yerde konumlandırma, sizlerce de girişimciliğin özü bu değil midir? Kimse girişimci olarak doğmaz, kimseyi de girişimci olması için zorlayamazsınız ama şunu da unutmamak gerekir ki; girişimcilik hayallerden beslenir ve hayal kurmanın yaşı yoktur. Hayal kurmanın yaşı olmadığı gibi, girişimciliğin de yaşı yoktur” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AKSARAY HABERLERİ
AKSARAY HAVA DURUMU
5
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    5°C
  • Salı
    Sisli
    9°C
  • Çarşamba
    Sisli
    9°C
  • Perşembe
    Sisli
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç