Aksaray’a asfalt çalışmaları sürüyor

Özellikle şehir merkezin de ekipler çalışmalarına 05.00’de başlayarak, esnafların ve vatandaşların mağdur olmaması için azami önem gösteriyorlar. Şehir merkezinde deforme olan yolları planlı bir şekilde sıcak asfalt çalışmasıyla standartlara uygun hala getiren fen işleri müdürlüğü ekipleri kısa sürede şehir merkezindeki çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Şehrin merkezinde bulunan Minarecik Mahallesinde parke taşlı olan yerlerin parke taşları kaldırılarak yerine sıcak asfalt serim çalışmasına başlayan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yolun sıcak asfalt çalışmalarını bitirdi.