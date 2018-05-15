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15 Mayıs 2018 15:43

Aksaray’a asfalt çalışmaları sürüyor

Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin muhtelif yerlerinde sıcak asfalt serimine başladı.

Aksaray’a asfalt çalışmaları sürüyor

15 Mayıs 2018 15:43


Özellikle şehir merkezin de ekipler çalışmalarına 05.00’de başlayarak, esnafların ve vatandaşların mağdur olmaması için azami önem gösteriyorlar. Şehir merkezinde deforme olan yolları planlı bir şekilde sıcak asfalt çalışmasıyla standartlara uygun hala getiren fen işleri müdürlüğü ekipleri kısa sürede şehir merkezindeki çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Şehrin merkezinde bulunan Minarecik Mahallesinde parke taşlı olan yerlerin parke taşları kaldırılarak yerine sıcak asfalt serim çalışmasına başlayan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yolun sıcak asfalt çalışmalarını bitirdi.




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