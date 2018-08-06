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06 Ağustos 2018 16:02

Aksaray’a at binicilik tesisi

Aksaray Belediyesi at binicilik kültürünün devam etmesi ve yaygınlaşması için başlattığı At Binicilik Tesisinin inşaat çalışmaları tamamlandı.

Aksaray’a at binicilik tesisi

06 Ağustos 2018 16:02


Aksaray Belediyesi güzel atlar diyarı anlamına gelen Kapadokya bölgesinin başlangıç noktasında yer alan Aksaray’da at binicilik kültürünün devam etmesi ve yaygınlaşması için At Binicilik Tesisinin inşaat çalışmalarını tamamladı. Aksaray’da turizmin gelişimine önemli katkı sağlayacak olan at binicilik tesisi, bin 500 metrekare kapalı alan, 6 bin metrekare açık alan, 14 kapalı at ahırı, 3 açık salma alanı, üstü kapalı gezinme alanı, kafeterya, dinlenme alanları, yürüyüş parkuru ve balıklı göletten oluşuyor. At biniciliğiyle ilgili eğitimlerin de verilmesi planlanan tesiste isteyen günlük olarak at binebilecek ve doğa ile iç içe olan yürüyüş yollarında yürüyüş yapabilecek. Vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılanan at binicilik tesisinde inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Tesiste yer alacak sosyal ve sportif alanlar oluşturmak için çevre ve peyzaj düzenlemesi başlatıldı.




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