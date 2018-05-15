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15 Mayıs 2018 15:44

Aksaray’a seçim güvenliği toplantısı yapıldı

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan “Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi” ile ilgili Aksaray’da alınacak olan tedbirlere ilişkin toplantı düzenlendi.

Aksaray’a seçim güvenliği toplantısı yapıldı

15 Mayıs 2018 15:44


Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Aksaray Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, Vali Yardımcısı Kubilay Ant, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı J.Albay Fuat Anık, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Ülker Kaya, daire müdürleri ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.


Vali Pekmez toplantıda yaptığı konuşmada, 24 Haziran 2018 tarihinde, geçmiş yıllardan farklı olarak hem Cumhurbaşkanı hem de Milletvekili seçimlerinin bir arada yapılacağını, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları doğrultusunda seçim takviminin 30 Nisan 2018 günü başladığını söyleyerek, Türkiye’de seçimlerin YSK koordinatörlüğünde, il ve ilçe seçim kurullarının yetki ve sorumluluğunda yapıldığını, ancak gerek Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat, gerekse YSK kararları gereği belli sürelerde yetki ve sorumluluğun mülki idare amirlerine verildiğini söyledi. Bu nedenle özellikle seçim mevzuatı, YSK kararları ve seçim tedbirleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesinin Kaymakamlıklarımız tarafından okunmasının gerekliliğini vurguladı. İdare olarak seçimlerdeki en önemli görevlerinin seçime kadar olan sürecin, seçim gününün ve seçim sonrasının huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak olduğunu belirten Vali Pekmez, bu itibarla siyasi partilerin ve adayların ilgili mevzuat çerçevesinde propaganda ve benzeri çalışmaları yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. Seçim gününde sandık kurullarının görev yerlerine ulaştırılması ve sandık çevresi güvenlik önlemlerinin alınması, oy kullanma sürecinin bitimi ile oy çuvallarının teslim yerlerine götürülmesi ve oyların sayımı ile ilgili güvenlik tedbirlerinin planlanmasının şimdiden yapılmasını isteyen Vali Pekmez, bu konuda Emniyet ve Jandarmanın ihtiyaç duyacağı araç isteklerinin öncelikli olarak kamu araçları ile karşılanacağını belirtti. Oy verme sırasında ve oyların sayımında meydana gelebilecek elektrik arıza ve kesintilerinin önlenmesi amacıyla Medaş ekiplerinin şimdiden gerekli bakım ve onarım çalışmalarını yapmalarını, her ihtimale karşı seçim günü meydana gelebilecek arızalara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi için ekiplerin her an bekletilmesini ve seyyar jeneratörler ile tedbir alınmasını isteyen Vali Pekmez, bu çerçevede seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesi için tüm tedbirlerin alınacağını dile getirdi.




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