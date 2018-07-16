Aksaray’da 15 Temmuz darbe girişimi lanetlendi, şehitler anıldı

Aksaray’daki 15 Temmuz hain darbe girişimini anma programı 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi. Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen program ilk olarak sergi açılışı ile başladı. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen kanlı darbe girişimine ait fotoğrafların sergilendiği serginin açılışının ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Programda konuşan Aksaray Valisi Aykut Pekmez, hain kanlı darbe girişimini lanetleyerek, “Bundan tam 2 yıl önce, 15 Temmuz 2016 akşamı eşi benzeri görülmemiş bir büyüklükte hain, sinsi, kalleşçe bir saldırıya maruz kaldık. Düşmanın harp sahasında bile yapmadığı alçaklığı o gece yaşadık hepimiz. Esaret altında bir gün yaşamaktansa ölmeyi tercih eden bir millettir Türk Milleti. İşte 15 Temmuz 2016 akşamı da aziz Türk Milleti evlatları, sizler Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile vatan için, bayrak için, devlet için, ezan için, tanklara, uçaklara, bombalara karşı elinde sadece bayrağıyla vücutlarını siper ederek cesaretleriyle kararlı, dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Sizler de burada o akşam tarih yazdınız” dedi.

“Neyle gelirlerse gelsinler, başaramayacaklar”

Bu oyunun son olmayacağına dikkat çeken Vali Aykut Pekmez, “Ülkemizi ele geçirmek, seçilmiş Cumhurbaşkanını, hükümeti devirmek isteyenlere bu millet ve sizler o gece gereken cevabı layığı ile verdiniz. Şuna dikkat etmeliyiz. Bu son oyun olmayacaktır. Bu nedenle her zaman uyanık olmalıyız, güçlü olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız, bir olmalıyız. Ülkemiz üzerinde emelleri olanlar bilsinler ki, ne yaparlarsa yapsınlar, ister tankla gelsinler, ister uçakla gelsinler, ister döviz kurunu yükselterek gelsinler, başaramayacaklar” şeklinde konuştu.

“Hainler kendi emellerini bu ülkede gerçekleştiremeyecekler”

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da, “15 Temmuz gecesi, şunun farkına o kadar iyi vardı ki o hainler, kendi emellerini bu ülkede gerçekleştiremeyecekler. Suriye gibi, Irak gibi yapamayacaklar. Başka Müslüman topraklarına yaptıklarını yapacaklar. Bunun çok iyi farkına vardılar. Ama nasıl oldu bu? O akşam bu ülkenin belki de İslam ümmetinin en büyük lideri televizyonda hepimizi meydanlara çağırdı. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hepimize dedi ki, ‘Meydanlara inin ve savunun’ dedi. Hep birlikte şunu haykırdık bütün dünyaya: Buralarda istediğinizi yapamayacaksınız. Biz bu toprakları kimseye vermeyeceğiz. Kimseye çiğnetmeyeceğiz. Bizim burada tek bir amacımız var. Bu bayrakları, elinizde tuttuğunuz o bayrakları onları hiçbir zaman indirmeyeceğiz. O ezanları minarelerden hiçbir zaman dindirmeyeceğiz. Bu toprağın bir karışını bile vermeyeceğiz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ise, “15 Temmuz gecesi hepimiz abdestlerimizi aldık. Hiçbir şey düşünmeden, arkamıza bakmadan sokaklara indik. Gerçekten bu millet, çok büyük bir millet. Bu ruh aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın ruhu. Çanakkale zaferinin ruhu. FETO hainlerine bu millet gerçekten fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Eşref Ziya dinletisi gerçekleştirildi. Programa Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fuat Anık, Ağır Ceza Reisi Seyfullah Sarıgül, şehit aileleri ve yakınları, daire müdürleri, sivil toplum örgütü başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı.