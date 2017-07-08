Aksaray’da 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerle buluşma programı

‘Güçlü Türkiye için Şehit Yakınları ve Gaziler Buluşması’ adı altında düzenlenen programda şehit aileleri, gaziler, protokol mensupları ve vatandaşlar bir araya geldi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanında gerçekleştirilen programa şehit aileleri, gaziler, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda 15 Temmuz başta olmak üzere tüm şehitler anıldı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı programda açıklama yapan İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, 15 Temmuz’un 2. Çanakkale olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 15 Temmuz’un seneyi devriyesi nedeniyle Aksaray Valiliğimiz himayesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aksaray İŞKUR İl Müdürlüğü olarak diğer platformlarımız ile birlikte belki de Türkiye’de ilk kez 15 Temmuz’a sayılı günler kala bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Şehitler Köprüsü’nde, Ankara’da birçok yerdeki 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz ile bugün bir araya geliyoruz. Bu bir anma programı. Aksaray olarak milli seferberlik kapsamında bunu gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu birlik ve beraberliğimizi Rabbim bozmaz. Çünkü 15 Temmuz 2. Çanakkale. Bu 2. Çanakkale ruhu birlik ve beraberliği getiriyor, zorunlu kılıyor" dedi.

"15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız"

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise programın amacının 15 Temmuz’da yaşanan olayların tekrar hatırlanması olduğunu belirterek, "Bizim amacımız, bu olayı hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. O zaman da söylediğimiz gibi, 15 Temmuz’un olduğu gün itibari ile 30 gün boyunca da bu meydanlarda nöbet tutarken her gün söylediğimiz gibi, bu ezanlarımız hiçbir zaman susmayacak, bayrağımızı da hiç kimse hiçbir zaman indiremeyecek. İşte bizim hedefimiz, amacımız, gayemiz buydu. Cumhurbaşkanımız emrettiği andan itibaren biz Aksaray’da bu 15 Temmuz Şehitler Meydanında ve tüm ülkemizde hep birlikte bunu öyle gür bir sesle haykırdık ki, içerideki hainler de, dışarıdaki düşmanlar da şunu çok net bir şekilde anladılar. Bu milletin elini bükemezler, bu topraklara da göz dikemezler. Bunu çok güzel ve net bir şekilde anlamış oldular" ifadelerini kaydetti.

"Bugün olsa gözümüzü kırpmadan canımızı veririz"

15 Temmuz gecesi Ankara’nın Kazan ilçesinde mahsulünü yakarak uçakların havalanmasını engellemeye çalışan Hicabi Bitik, "Bize o gece bir emir veren reisimiz vardı. Biz onun emirleriyle Akıncı Üssü’ne gittik. Üsse ilk 3 yeğenim ve bendim. Daha sonra kahraman Kazan halkı geldi. Gittiğimizde hainler bizim üzerimize ateş açtı. Sonra biz kahraman Kazan halkı geldiğinde ne yapabiliriz diye düşündük ve aklımıza gelen ilk şey uçakların dumandan etkilenerek kalkamayacağını düşündük. Yeğenlerimi ve orada olan arkadaşlarımızı gönderdik ve samanları, lastikleri getirdik. Orada yaktık ve mücadele ettik. Vatan için, Allah için, devlet için, çocuklarımız için yaptık, şimdi olsa yine gözümüzü kırpmadan canımızı feda ederiz" dedi.

"Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmayacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz de, 15 Temmuz’un devlet içine 40 yıldır sızan bir terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün ete kemiğe bürünmüş en kötü halinin göründüğü gece olduğunu belirterek, "Cenab-ı Mevlam bir daha bu topraklara 15 Temmuz gibi kendi topraklarında yetişmiş hainlerle karşılaşmayı nasip etmesin. Bizler de o gece orada ölümü öldürerek milli iradeye sahip çıkmanın derdindeydik. İşte onun için 15 Temmuz’dan sonra 20 Temmuz’da OHAL’i ilan ettik ve o gün bugündür OHAL ile beraber burada devlet kurumları içerisinde hain terör örgütünün mensuplarının ayıklanması için, ayrıştırılması için bir mücadele göstermekteyiz. Hain olan herkesten hesap sorulacaktır. Mahkemelerde ne yaparlarsa yapsınlar, o görüntüler elimizde. Ne söylerlerse söylesinler, bilmeliler ki bu milletin aklıyla asla alay edemeyecekler, adalet yerini bulacaktır. Adalet öyle yürüyüşlerde değil, adalet mahkeme salonlarında bu milletin vicdanında yerini bulacaktır. Hain FETÖ terör örgütünden hesap sorulacak. 80 milyona bu hain terör örgütü, işgal girişiminde bulunan teröristler bunun hesabını vereceklerdir. Burada şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmayacağımıza bir kez daha milletin kürsüsünden, Aksaray’dan sesleniyorum. Duysun, dünya da duysun. Duysun, bugün 16 Nisan’a tepki verenler, aynı şekilde 15 Temmuz’a 40 gün sonra tepki vermişlerdi. Aynı tepkiyi bekliyorduk onlardan. Neredeydiler? Onun için 80 milyonun aklıyla alay etmeyecekler ve bu mücadele kararlı bir şekilde sonuna kadar sürdürülecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çeşitli okullardan öğrenciler İstiklal Marşı okudu, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’i canlandırdı. Şehit aileleri ve yakınlarının, 15 Temmuz gazilerinin de katıldığı programda duygusal anlar yaşandı. Programa Aksaray Vali Vekili Kubilay Ant, AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Mustafa Serdengeçti, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Eskil İlçe Belediye Başkanı Niyazi Alçay, Sultanhanı Belde Belediye Başkanı Fahri Solak, daire müdürleri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.