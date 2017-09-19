Aksaray’da 19 Eylül Gaziler Günü anma programı düzenlendi

15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen törende Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende bir konuşma yapan Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ, Türk yurdu Anadolu’nun büyük zaferlerle şehitler ve gazilerin kanları ile kazanıldığını söyledi. Düşmanların gözlerinin her zaman Anadolu’nun üzerinde olduğunu ifade eden Dağ, “Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da düşmana dur diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Türk Ordusunun kahraman askerleri bu vatanı bizlere bıraktı. Bu kutsal vatan topraklarını savunmak ve bizden sonrakilere devretmek için her zaman göreve hazırız” dedi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Osman Gazi Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Zahide Başerdem yaptı. Başerdem, 19 Eylül tarihinin Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasına müteakip Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 Eylül 1921 günü 153 sayılı kanun ile Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanını verilmesinin yıldönümü olduğunu söyledi. Başerdem konuşmasında, “Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk Milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda kendisini çepe çevre sarmış düşmanlarına karşı üç kıtada kılıç sallamış zaferden zafere atlamış, ecdadını örnek alarak Anadolu’da Kore’de, Kıbrıs’da canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde bir çok savaşa girerek anlının akıyla çıkmıştır” diye konuştu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu tören sonunda gaziler Vali Aykut Pekmez’i Valilik Makamında ziyaret etti. Valilik Makamında AK Parti Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz, Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile birlikte gazilerle bir süre sohbet eden Vali Pekmez 19 Eylül Gaziler Günü’nü tebrik etti. Aksaray Milletvekilleri ve gaziler ile birlikte Aksaray Şehitliğini ziyaret eden Vali Aykut Pekmez şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Okunan Kur’an-ı Kerim ve duanın ardından tören sona erdi. Vali Aykut Pekmez daha sonra eşi Yeşim Pekmez ile birlikte Aksaray Valiliği ev sahipliğinde şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

Programa, AK Parti Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz, Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, kamu kurumları müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, asker ve emniyet mensupları ile vatandaşlar katıldı.