Aksaray’da 2. Gençlik Festivali

Açılış töreninde konuşan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, festivalde konserler, yarışmalar, çömlek, hat sanatlarının icra edildiği atölyelerin yer aldığını söyledi. Bu yıl 2’ncisi düzenledikleri Gençlik Festivalinde birbirinden güzel etkinlikler olduğunu ifade eden Başkan Yazgı, "Gençlerimiz festival boyunca bu etkinlik ve faaliyetlerle eğlenceli ve dolu dolu günler geçirecek. Bu yıl çocuklarımız ve kadınlarımız için birçok etkinlik düzenledik. İnşallah bundan sonra da düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu. Başkan Yazgı ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek başlayan Gençlik Festivalinde geleneksel sokak oyunları başta olmak üzere paintball, 12 D sinema, genç sahne ve mini konserler, okçuluk, playstation, el sanatları ve teknolojiden müziğe kadar her yaşa uygun birçok etkinlik yer aldı. Aksaray’ın sembolü ve tanıtım elçisi Malaklı köpekleri de ilgi odağı oldu. Festivalin birinci günü akşam Azerbaycan halk dansları topluluğunun gösterisinin ardından sahne alan ünlü sanatçı Elif Kaya konser verdi.

Kılıçaslan Parkında düzenlenen Gençlik Festivalinin açılışına Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kılıç, belediye meclis üyeleri, il müdürleri, daire müdürleri ve çok sayıda STK temsilcisi ile vatandalar katıldı.