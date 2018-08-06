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06 Ağustos 2018 16:04

Aksaray’da 2. Kılıçarslan Hamamı gün yüzüne çıkıyor

Aksaray Belediyesi, Anadolu Selçuklu dönemine ait birçok tarihi mekanın bulunduğu kentte dönemin en nadide eserlerinden biri olan tarihi 2.

Aksaray’da 2. Kılıçarslan Hamamı gün yüzüne çıkıyor

06 Ağustos 2018 16:04

Kılıçarslan Hamamı’nı restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıyor.


Selçuklu dönemine ait olan bu eserin Aksaray’a kazandırılması için hamamın aslına uygun olarak dönemin mimari özelliklerinin en ince ayrıntıları göz önünde bulundurularak restore ediliyor. Tarihi 2. Kılıçarslan hamamının restorasyonunda hamam çevresi ile zemini ve kubbe kaplamaları aslına uygun olarak inşa edilirken, hamam üzerinde orijinal kubbe, tonoz, baca ve tütekliklerin restoresi büyük oranda tamamlandı. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Aksaray turizmine büyük katkı sağlayacak olan 2. Kılıçarslan hamamının Aksaray’a kazandırılması vatandaşlar tarafından teveccüh ile karşılanıyor.




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