Aksaray’da 2. Kılıçarslan Hamamı gün yüzüne çıkıyor

Kılıçarslan Hamamı’nı restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıyor.

Selçuklu dönemine ait olan bu eserin Aksaray’a kazandırılması için hamamın aslına uygun olarak dönemin mimari özelliklerinin en ince ayrıntıları göz önünde bulundurularak restore ediliyor. Tarihi 2. Kılıçarslan hamamının restorasyonunda hamam çevresi ile zemini ve kubbe kaplamaları aslına uygun olarak inşa edilirken, hamam üzerinde orijinal kubbe, tonoz, baca ve tütekliklerin restoresi büyük oranda tamamlandı. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Aksaray turizmine büyük katkı sağlayacak olan 2. Kılıçarslan hamamının Aksaray’a kazandırılması vatandaşlar tarafından teveccüh ile karşılanıyor.