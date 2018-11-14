Aksaray'da 2. lisanslı depo hizmete giriyor

Aksaray'da Ticaret Borsası tarafından alınan Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait tahıl deposu hizmete giriyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, “Aratol Mahallesinde bulunan tesiste 80 bin metrekare alan üzerinde mevcutta 10 bin tonluk yarı mekanik yatay deponun yanı sıra çelik silo yapılarak kapasite 22 bin 600 tona çıkarıldı. Yaptığımız depolarımız bakanlık denetiminden geçerek lisansını aldı. Amacımız üreticimizin ürünlerini daha iyi şartlarda ve Avrupa standartlarında stoklamak, aynı zamanda devletimizin, hükümetimizin verdiği desteklerden çiftçilerimizi faydalandırmaktır. Tesisimizin ülkemize, bölgemize, şehrimize, üreticilerimize ve tüccarlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Özkök, lisanslı depoculuk faaliyetleri kapsamında açıklanan, vergi istisnaları, depo kira desteği, yatırım ve işletme kredisi faiz desteği, üretici ve üretici örgütlerine verilen ilave depo kira desteği ile nakliye ve analiz ücreti desteklerinin tarım sektöründe çığır açacak teşvikler olduğunu sözlerine ekledi.