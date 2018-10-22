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Aksaray'da 3 arkadaş balık tutmak için gittikleri barajda kayboldu

Aksaray’da dün sabah balık tutmak için Mamasın Barajı’na gitmek için evden çıkan 3 arkadaştan haber alınamıyor.

Aksaray'da dün sabah balık tutmak için Mamasın Barajı'na gitmek için evden çıkan 3 arkadaştan haber alınamıyor. Telefonlarına ulaşılamayan ve yaklaşık 30 saattir kayıp olan 3 kişi için Mamasın Barajı ve bölgesinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray merkezde ikamet eden Ahmet Şen (40), Şaban Asal (40) ve Dumrul Duru (40), Şaban Asal'a ait olan yabancı plakalı otomobil ile Gülağaç ilçesi Çatalsu köyüne gitti. Burada Mamasın Barajı kıyısına aracı park eden 3 arkadaş daha sonra kayıplara karıştı. Dün akşam saatlerine kadar kendilerinden haber alamayan 3 arkadaşın aileleri durumu jandarmaya bildirdi. Gece yarısı olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Baraj kenarında bulunan yabancı plakalı otomobil etrafı güvenlik şeridiyle çevrilerek inceleme yapıldı.


Arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Acil Afet Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 acil yardım ekipleri de katıldı. Yapılan arama çalışmaları devam ederken, 30 saattir 3 arkadaştan hala bir iz bulunamadı. Kaybolan 3 arkadaşın Mamasın Barajı'na kayık ile açılmış ve batmış olabileceği ihtimaller arasında bulunuyor. Ailelerin baraj başında telaşlı bekleyişleri ise sürüyor.

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