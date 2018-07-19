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19 Temmuz 2018 15:50

Aksaray’da 3 tırın karıştığı kazada ağır yaralanan şoför hayatını kaybetti

Aksaray’da 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında tırın kabininde sıkışarak ağır yaralanan tır şoförlerinden biri, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aksaray’da 3 tırın karıştığı kazada ağır yaralanan şoför hayatını kaybetti

19 Temmuz 2018 15:50


Kaza, dün gece Aksaray-Ankara Karayolu TOKİ Yol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden Yusuf G. (41) idaresindeki 01 TM 533 plakalı tır, TOKİ Yol Kavşağına geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen Halil Ç. (49) idaresindeki 06 PUL 64 plakalı tıra arkadan çarptı. Arkadan gelen Murat Onaran (30) idaresindeki 78 BZ 690 plakalı tır da diğer tıra arkadan çarptı. Kazada Murat Onaran hurdaya dönen tırın kabininde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kurtarma ekiplerine haber verildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Yaralanan tır şoförleri Murat Onaran ve Yusuf G., olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan tır şoförlerinden Murat Onaran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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