Aksaray'da 33. Ihlara Kültür, Sanat ve Spor Festivali başladı

Aksaray'da 17-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve geleneksel sporların yaşatılacağı 33. Ihlara Kültür, Sanat ve Spor Festivali başladı.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı II. Kılıçarslan temalı festival programı kapsamında meclis üyeleri, protokol mensupları, teşkilat mensupları ve STK başkanlarının katılımıyla, Miryokefalon Savaşı'nın 842. yıl dönümü dolayısıyla Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan ve tüm şehitler için Somuncu Baba Külliyesinde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı. II. Kılıçarslan temalı festival program kapsamında Miryokefalon Savaşı'nın 842. Yıl dönümü dolayısıyla Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan ve tüm şehitle için okunan Mevlid-i Şerif programı sonrası vatandaşlar belediye tarafından gül suyu, lokma tatlısı ve limonata ikram edildi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, lokmaları bizzat kendi elleriyle vatandaşlara ikram etti.

Başkan Yazgı program kapsamında çeşitli okullardan gelen öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte şehrin manevi büyüklerinden Şeyh Hamidi Veli Somucu Baba, Cemaleddin-i Aksaray-i, Yusuf Hakiki Baba ve Pir Ali Sultan hazretlerini kabirleri başında ziyaret ederek dualar okudu.