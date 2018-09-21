Aksaray'da 33. Ihlara Kültür ve Spor Festivali başladı

Kılıçaslan temalı 33. düzenlenen Ihlara Kültür ve Spor Festivali başladı.

Aksaray Belediyesi geçmiş kültürümüze ışık tutan bir festivale daha ev sahipliği yapıyor. Bu yıl farklı bir formatta festival başlatan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 2. Kılıçarslan'ın mührünü vurduğu Aksaray'da Türkiye'de 3'üncü büyük Kültür ve Spor Festivalini başlattı. Kılıçarslan Parkı girişine hazırlanan Festivalin kapısının açılış kurdelesini Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve protokol üyeleri tarafından coşku ile kesildi. Kılıçarslan Parkı içinde 20 bin metrekarelik saha üzerinde kurulan alanda gerçekleştirilen etkinliklere gelen vatandaşlar mars, mangala, atlı okçuluk, cirit, güreş müsabakaları ve geleneksel oyunları ilgiyle izledi. Kılıçarslan Parkı'nın tam ortasına 2. Kılıçarslan'ı simgeleyen en büyük otağı kuruldu. Bu otağın çevresine obayı simgeleyen farklı ebatlarda ve farklı işlevleri olan çok sayıda otağlar kuruldu. Aksaray'ın manevi büyüklerine ait çadırlar, geleneksel kıyafetlerle, topaç oyunları, kök boya baskısı, yöresel el sanatları gibi sayısız etkinlikler bu festivalde yeniden can buldu. Örs ile demir dövme geleneği başta olmak üzere, hasır örme, halı dokuma, geleneksel tarım aletleri, yer aldığı Oba'da sultan çadırını simgeleyen tuğlarda 2. Kılıçarslan çadırı çevresinde süsleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yeni nesillere geçmişi hatırlatmak adına başlatılan festivalle ilgili olarak “Geçmişten günümüze ne varsa, bu festival içinde” diye konuştu. Geçmişin izini taşıyan bu festivalin, gelenek görenek örf ve adetlerin gelecek kuşak ve nesillere aktarılmasına öncülük edeceğini belirten Başkan Yazgı, “Birlik, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde düzenlenen festivalimiz daha önem kazanmıştır” ifadelerini kullandı.