Tarım ve hayvancılığıyla, gelişen sanayisi, ticareti ve coğrafi konum özelliğiyle Türkiye’nin tam ortasında önemli bir geçiş güzergahına sahip olan Aksaray’da bulunan Türkiye’nin en büyük kanyon Vadisi olan Ihlara Vadisi ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisi 18 kilometre uzunluğunda yürüyüş parkuruyla ziyaretçilerine doğayı keşfettiriyor.

Ihlara Vadisi’nin Hasan Dağı’nın, Erciyes Dağı’nın, Melendiz Çayı’nın Kapadokya’yı şekillendirdiği dönemde oluştuğunu ve Türkiye’nin en büyük kanyon vadisi olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, “Ihlara Vadisi bölgedeki Hasan Dağı’nın, Erciyes Dağı’nın, Melendiz Çayı’nın Kapadokya’yı şekillendirdiği dönemde oluşan Türkiye’nin en büyük kanyonu. Dünyada da en büyük kanyonlar arasında. Vadinin yer yer 150 metre derinliğe ulaştığı alanlar var. Melendiz Çayı 22 farklı noktadan menderesler çizerek vadiyi oluşturuyor. Bu vadinin şu an gezilen noktası şu an 14 kilometre. Ilısu kasabamızdan başladığında 18 kilometre. Ihlara Vadisi’nin içerisinde kayaları oyulmuş yüzlerce mekan var. Yani, bir yaşam alanı. Geçmiş dönemdeki medeniyetler Ihlara Vadisi içerisinde yaşamışlar, tarımsal faaliyetlerini yürütmüşler, Melendiz Çayı’ndan istifade etmişler. Sonraki süreçlerde de, özellikle Hıristiyanlığın yayıldığı ilk dönemlerde kayaların çok çabuk şekillendirilmesi hasebiyle bölgede insanlar bu mekanları kullanmışlar. Vadi tabanındaki bu mekanlar günümüzde de turizm amaçlı değerlendiriliyor. Vadi içerisinde insanların yaşamlarını devam ettirdikleri mekanların yanında dini mekanlarda ağırlık gösteriyor. Vadi içerisindeki kiliselerin tamamı temizlik çalışmaları tamamlanmış değil. Temizlik çalışmaları yapılan, kazı çalışmaları yapılan alanları şu anda ziyarete açık bulunduruyoruz. Şu an 20’ye yakın kilise de bu geziler yapılıyor. İlerleyen süreçlerde bu vadi içerisinde yapılacak çalışmalarla bu mekanların sayısı daha da artırılacak” dedi.

392 merdivenle vadiye inişi yapılıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, vadiye ulaşımların 392 merdiven inilerek ulaşıldığını belirterek, “Ihlara Vadisi içerisinde özellikle ana giriş noktasında 392 merdiven ile aşağıya iniş sağlanıyor. Biz son dönemlerde Ihlara Vadisi’ne gelen turlar, vadi merdivenlerini indikten sonra Belisırma’ya kadar vadi içerisinden yürüyorlar. Tekrar merdivenleri çıkmıyorlar. Bu doğru bir gezi türü. Tekrar merdivenleri çıkmak bazı gurupların tercih ettiği bir durum olmuyor. Bizim de tercih ettiğimiz durum değil. Vadi içerisinde muhakkak suretle görülecek diğer özel noktaları görmeleri için Ihlara Vadisi’nden Belisırma ya da Ihlara Kasabası’na yürüyüş yapmalarını biz tavsiye ediyoruz” diye konuştu.