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06 Temmuz 2018 15:59

Aksaray’da 4 yılda rekor park ve dinlenme alanı yapıldı

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, göreve gelmeden önce Aksaray halkına verdiği park sözlerini bir bir yerine getiriyor.

Aksaray’da 4 yılda rekor park ve dinlenme alanı yapıldı

06 Temmuz 2018 15:59


Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın göreve gelmesiyle 2014-2018 yılları arasında şehrin muhtelif yerlerinde toplam 53 adet modern park ve dinlenme alanları yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Mevcuttaki 60 adet park modern oyun ve spor aletleriyle, bank ve oturma gruplarıyla tamamen yenilendi. Ayrıca 25 adet yeni parkında daha yapılacağı müjdesi verildi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray’da vatandaşların dinlenip eğlenebileceği modern alanlar yaptıklarına dikkat çekerek, “Belediye olarak şehrimizde yaşayan insanlarımızın oturup dinlenebilecekleri yeşil alanlar ve parklar yapmaya devam ediyoruz” dedi.


Başkan Yazgı, “Seçim gezilerinde olsun, diğer sohbetlerimizde olsun Park konusu hep üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri olmuştu. Göreve geldiğimizde Şehrimizde çocuk oyun alanları ve dinlenme parklarının yetersizliğini gördük. Şehrimizin birçok mahallesine 4 yılda 53 adet modern park ve dinlenme alanı yaptık. 60 adet parkı tamamen yeniledik modernleştirdik. Yine şehrimizin muhtelif yerlerine 25 adet park daha yapacağız. Kısa sürede bu kadar hizmetin gerçekleştirilmesi çok önemli. Tabi burada önemli olan diğer bir konuda Aksaraylı hemşerilerimizin daha yeşil ve sağlıklı ortamlara kavuşmasıdır. Bence burada yaptığımız hizmetlerin korunması da çok önemli. Yeşilin, ağacın ve parkların korunması gerek. Başta küçük yavrularımız olmak üzere büyüklerimiz ve herkes yapılan bu parklara sahip çıkmalıdır” dile konuştu.




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