Aksaray'da 5 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Fidanlar Fidanlarla Büyüyor” ağaçlandırma seferberliği kapsamında Aksaray'da 56 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Aksaray Valiliği Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ile yapılan protokol ile Konya karayolunda bulunan atış poligonu alanında gerçekleştirilen programda protokol, POMEM öğrencileri, ilk ve ortaokul öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlikte konuşan Orman İşletme Müdürü Mustafa Uygun, 81 ilde eş zamanlı fidan dikimi yapıldığına dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleri ile Tarım Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının 'Fidanlar Büyüyor' Projesi kapsamında düzenlenen, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliğin Aksaray ayağındayız. Bu kapsamda Aksaray ilinde bulunan 55 bin ilk ve ortaokul öğrencisi adına, Şehit Önder Güzel POMEM ile yaptığımız protokol kapsamında bu sahayı tercih ettik. Bu sahada 5 bin 500 adet fidan dikeceğiz. Bunlardan bin tanesi diş budak, 400'ü Söğüt, 600 Sofora, 200 Badem, 500 Tuz Çalısı, bin adet İğde, bin 300 adet Dut ve 500 Hünnap olmak üzere bu sahayı hep birlikte ağaçlandıracağız” dedi.

“Kıyametin kopacağını bilseniz fidan dikin”

Aksaray Valisi Ali Mantı ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının iş birliği sonucu gerçekleştireceğimiz böyle hayırlı bir icraatın devamını da diliyoruz inşallah. Biz yeşilliğe ve medeniyete önem veren bir toplumun üyeleriyiz. Büyük Padişahımız, ‘Yaş kesenin başını keserim' buyurmuştur. Yine efendimiz, ‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' diye bize emir buyurmuş. Biz de böyle bir milletin, böyle bir medeniyetin, böyle bir dinin mensuplarıyız. İnşallah çocuklarımıza yeşillendirme, yeşili koruma, bunları devam ettirme, gelecek nesle aktarma bilincini vermemiz lazım. Buda bir çekirdeğini oluşturacak inşallah. Polis okulu alanına dikeceğimiz bu fidanlarımızın başka alanlara da artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu vesile ile katkıda bulunan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Fidan dikmeye gelen ilk ve orta okul öğrencileri, fidan dikmenin faydalarını anlatarak geleceğe yemyeşil bir dünya bırakacaklarını ve bu fidanların geleceği kurtaracağı mesajını verdi.