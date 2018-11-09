Aksaray'da 5 yıldızlı hastanede 5 yıldızlı sağlık hizmeti dönemi

Aksaray'da 2015 yılında temeli atılan ve yaklaşık 1 hafta önce hizmete giren şehrin yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5 yıldızlı konforu ile 5 yıldızlı sağlık hizmeti vermeye başladı. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile birleştirilen ve 64 bin metrekare alana inşa edilen Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, artık sevk eden değil, sevk alan bir hastaneye dönüşüyor.

Hastane hakkında bilgiler veren Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Cengizhan Kılıçaslan, taşınma sürecinde ve sonrasında hiçbir sıkıntı yaşamadan çalışmaları tamamladıklarını belirterek, hastaları güvenli sağlıklı bir şekilde yeni hastaneye taşıdıklarını söyledi. Yaklaşık 1 hafta önce taşınma işleminin gerçekleştiğini ifade eden Cengizhan Kılıçaslan, bu kadar kısa bir sürede sadece polikliniklerde 5 bin 900 hastanın muayene edildiğini belirterek, “2015 yılı Eylül ayında temelini attığımız, ihale adı 400 yataklı olan, mevcutta 476 yataklı olan hastanemize 30 Ekim itibari ile taşındık. Hastane yaklaşık 8 gündür poliklinik, acil, yoğun bakım hizmetleri veriyor. Taşınma süresince herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bütün hastalarımızın transferini sağladık. Polikliniklerimizde de şu anda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Dün itibari ile 5 bin 900 hasta baktık” dedi.

“Tüm odalar nitelikli olarak 5 yıldızlı otel konforunda”

64 bin metrekarelik bir alana inşa edilen 476 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinde 5 yıldızlı sağlık hizmeti verildiğine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Kılıçaslan, “Hastanemiz 64 bin metrekare 476 yatağımız var. Ortalama yatak başına 160 metrekare gibi bir alan düşüyor. Odalarımız 1 ya da 2 kişilik. İçlerinde tuvaletleri, banyoları var. Hepsi nitelikli olarak 5 yıldızlı otel konforunda. Televizyonları var. Her hastanın kendine ait buzdolabı var. Yoğun bakımlarımız 55 yataklı. Yetişkin yoğun bakımımız var ve hepsi kabin kabin. Hastalarımız bütün yoğun bakımlarda ayrı ayrı odalara sahip. Böylelikle enfeksiyon riskini en aza indirmiş olduk. 2016 yılı itibari ile hastanemiz Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak çalıştı. Üçüncü basamak sağlık hizmetini verebilecek şekilde hastanemiz dizayn edildi ve bu şekilde de hizmet veriyoruz” diye konuştu.

“Sevk eden hastaneden sevk alan hastaneye dönüştük”

Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak geçtiğimiz yıllarda sevk işlemlerinin son derece düşüş gösterdiğini ve günümüzde ise bu sevklerin neredeyse bittiğine değinin İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, “Ayaktan sevklerde her sene giderek azalıyoruz. Geçen sene toplam 1,5 milyon muayeneden 17 bin ayaktan sevkimiz vardı. Bu sene ilk 10 ayda 10 bin sevke kadar düştük. Geçen seneye göre yaklaşık yüzde 17 azalma var. Daha önce ambulans sevklerimiz de de 2015 yılında ayda 180-200'lü rakamlarda giderken en son geçen ay 40'lı rakamlara düştük. Biliyorsunuz açtığımız anjiyo ile kardiyovasküler, baypas ameliyatlarımız ile dışarıya acil sevklerimiz büyük oranda azaldı. Ayrıca daha önceki hastanemizde hizmet vermeye başlayan çocuk yoğun bakımımız aynı hastanede 6 yataklı olarak hizmete devam ediyor. Çocuk sevklerimiz de en az seviyeye indi. Yoğun bakım doluluğu olduğunda ya da bir doktorumuzun acil izni olduğu zaman sevkimiz oluyor. O da günde 1-2 ile ambulans sevkini kapatıyoruz Allah'a şükür. Biz çevre illerden metabolik cerrahi adına ve bypasslarda sevk alıyoruz. Başhekimimiz, kalp damar cerrahımız, acil anjiyo yapan Nevşehir, Niğde illerinden hastaları alıyor. Geçen hafta da Nevşehir iline giderek bypass ameliyatı gerçekleştirdi. Kendisi hastaların ayağına kadar gitti. Bir nevi koordinatör hastane olarak çalışıyoruz. Bunda da bizim daha önce kalp damar cerrahi kliniğini kurmamızın etkisini görüyoruz. Allah'a şükür sevk eden ilden sevk alan ile doğru ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bölgeye hizmet eden dev bir hastane haline geleceğiz”

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Bingöl ise, 1 haftalık bir süreç içerisinde hasta sayılarında belirgin bir artış olduğunu belirterek, “Eski rakamlarımıza ulaştık. Yaklaşık günlük poliklinik sayımız 6 binler civarına ulaştı. Ama daha faal hale geldiğimizde günde 60-70 civarında ameliyat planlıyoruz. Bir taraftan da ek binamızın çalışmaları devam ediyor. O binamız da bittiğinde yaklaşık 850 yataklı bir dev komplekse ulaşmış olacağız. Bu bölgeye hizmet eden dev bir hastane haline geleceğiz. Eskiden yapılmayan birçok ameliyat artık hastanemizde yapılmaya başlandı. Ben kalp damar cerrahı olarak kalp ameliyatları ve aort ameliyatları ile ilgili her türlü ameliyatları şuanda yapabilir durumdayız. Yeni katılan profesörlerimiz, doçentlerimiz ile yelpazemiz gittikçe genişliyor” dedi.

Hastaneye gelen vatandaşlar da yeni hastaneden ve aldıkları sağlık hizmetinden memnuniyetlerini dile getirdi.