Aksaray'da 563 genç çiftçiye 16 milyon 890 bin TL hibe verildi

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 yıl önce başlatılan Genç Çiftçi Projesi kapsamında Aksaray'da başvuruları kabul edilen 563 genç çiftçiye 16 milyon 890 bin TL hibe desteği verildi” dedi.

AK Parti iktidarıyla birlikte çiftçiye kırsal üretim yapması noktasında ciddi destekler verildiğini söyleyen Başkan Altınsoy, “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 2016 yılından bu yana tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla kırsalda yaşayan 18-40 yaşları arasındaki genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak projelerin desteklenmesi uygulamaya konulmuştur” dedi. Genç Çiftçi Projesine ilginin her geçen yıl arttığına işaret eden Başkan Altınsoy, “Kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin TL'ye kadar hibe ödemesi şeklinde desteklenme yapılmıştır. Genç çiftçi desteklemeleri kapsamında ilimizde 2016 yılında 177 proje, 2017 yılında 189 proje, 2018 yılında ise 197 proje yatırım programına alınmış ve toplamda projelerin tamamlanmasıyla birlikte genç çiftçilerimizin 563 projesine 16 milyon 890 bin TL hibe ödemesi yapılmıştır. Hükumetimizin sağladığı destek başta çiftçilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.