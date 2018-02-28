Aksaray’da 5’inci uluslararası tarım ve hayvancılık fuarı açıldı

Fuarın açılış konuşmasını yapan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Aksaray nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığını belirterek, Türkiye’de olduğu gibi tarım ve hayvancılık sektörünün Aksaray’da da önemli bir sektör olduğunu kaydetti. Başkan Koçak, fuarı bu yıl uluslararası olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, “5’incisini düzenlediğimiz fuar şu anda uluslararası, Aksaray’a ciddi şekilde katkı sağlayacak. Aksaray ekonomisine, tanıtımına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Aksaraylı çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Tarımın daha iyi yapılabilmesi için toplulaştırma biran önce yapılması lazım. Çiftçinin kazanabilmesi, girdilerin düşmesi için. Biz Aksaray olarak şeker pancarı eken bir iliz. Aksaray 2 tane şeker fabrikasını besliyor. Özelleştirme dedikodusu var son günlerde. Özelleştirmeye verildiğinde anahtarın tamamı satın alan insanlara verilmemeli. Burada çiftçinin eli olmalı. Devletimizin eli olmalı. Yani fabrikaları başıboş bırakmamalıyız. Bu konuda umarım bakanlığımız çiftçilerimizin sesini dinler. Suya da ciddi şekilde ihtiyacımız var. Dış havzadan su gelirse Aksaray çiftçisi ciddi şekilde rahat eder. En büyük girdimiz elektrik. Elektrik konusunda da sıkıntıdayız. Organize sanayideki fabrikalardaki arkadaşlarımıza nasıl elektrik desteklemesi, elektrik indirimi veriliyorsa her bir çiftçi de kendi köyünde fabrika işletiyor. 1 ineği olan da fabrikadır. Buradaki çiftçilerimize de indirimli elektrik verilmesini istiyoruz. Ayrıca, hadi gelin köyümüze geri dönelim projesi var. Bu proje için teşekkür ediyor ve destekliyoruz. Ama üreticilerimiz köye döndüğünde bir mandıra yaparken bir ev yaparken ruhsat almakta ciddi sıkıntı çekiyor. Bu durumda kolaylaştırılırsa üreticimizde köyünü terk etmez” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, “Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız olmak üzere AK Parti olarak da zaten elimizden gelen, çiftçimizi rahatlatacak, gelir seviyesini artıracak her türlü çalışmayı planlıyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız göreve geldiğinden bugüne kadar özellikle hayvancılığa daha büyük bir destek ve önem veriyor. Özellikle bu yıl buzağıların sayılarının çoğaltılması, sağlıklaştırılması, ölüm oranlarının azaltılması ile ilgili çok ciddi bir kampanya başlatmış durumda. Hayvancılık sektöründeki üreticilerimize de ciddi manada bu yönde destekler elde ediliyor" diye konuştu.

Vali Aykut Pekmez ise “Aksaray, 420 bin hektarlık tarım arazisiyle tarım ve hayvancılıkta da önemli bir konumda. Şeker pancarı, yonca, ay çekirdeği, arpa gibi ürünlerin üretiminde Türkiye’de ilk 10 içerisinde yer alıyor. 230 bin büyükbaş hayvanı ile 600 binden fazla küçükbaş hayvanı ile yıllık yaklaşık 360 bin ton süt üretimiyle de tarımda önemli bir potansiyeli var. 2002 yılında yıllık 400 milyon olan tarımsal üretim değerimiz, bugün 3 Milyarın üzerine çıkmıştır. Bu tarımsal gelişmede 2002’den beri uygulanan hükümetimizin uyguladığı tarım teşviklerinin de önemi büyük. 15 yılda Aksarayımıza, çiftçimize 1.3 milyarlık katkı sağlandı” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirilerek protokol üyeleri fuar alanını gezdi. Fuarın açılışına TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkan Vekili Serdar Baydar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, MHP İl Başkanı Ramazan Kaşlı, Damızlık KMoyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, daire müdürleri ve çok sayıda üretici katıldı.