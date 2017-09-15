Aksaray’da 71 kişiye FETÖ-PDY’den yakalama kararı

Operasyonlar kapsamında 47 kişi gözaltına alınırken, 24 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme aracı olan ByLock kullandıkları tespit edilen 11 kişi ve örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 60 öğretmene yönelik Aksaray merkezli Mersin, Kayseri ve Bolu’da operasyon düzenlendi. 68’i Aksaray’da, 3’ü şehir dışında olmak üzere 71 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapan polis, 40’ı öğretmen, 7’si ByLock’cu olmak üzere 47 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü. Firari olan 24 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.