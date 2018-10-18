Aksaray'da AK Parti yerel yönetimler toplantısı yapıldı

AK Parti Aksaray İl Başkanlığı'nda AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci başkanlığında yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aksaray'ın bugüne kadar hem yerel seçimlerde hem de genel seçimlerde büyük destek verdiğini belirten AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Zenbilci, “Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcımızın talimatları doğrultusunda sorumluluk bölgemizdeki il, ilçe ve belde belediye başkanlarımız ile ilgili istişare toplantısında bir araya geliyoruz. Neticesinde de Aksaray AK Parti'nin göz bebeği haline gelmiştir. Bu sürecin devam edebilmesi daha da ileriye gidebilmesi için burada AK Parti il, ilçe, il genel meclis ve belediye meclis üyeleri ile istişare yapacağız. Belediye Başkan adayları ile ilgili Aksaray'da olduğu gibi nüfusu 50 binin üzerinde olan tüm illerimizde yüz yüze anketler yapıyoruz. İkinci olarak SMS anketini tüm il ve ilçelerde yapıyoruz. Üçüncü olarak da AK Parti Genel Merkezimizden gönderilen bir ekip mahallelerde, çarşıda, esnafla, sokakta vatandaşla konuşarak bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Bu veriler elimizin altında bir arşiv olarak duruyor. Telefon ile de anketi yapıyoruz. Aradığımız vatandaşımızdan bulunduğu il, ilçe ve beldelerle ilgili sorular soruyoruz. Sonrasında Milletvekillerimizin, AK Parti İl Başkanı ve teşkilat mensuplarının da görüşlerini alıyoruz. Hepsinin birleşiminde öne çıkan isimleri son kez değerlendirmeye alıyoruz. Elde ettiğimiz raporları Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sunuyoruz. Sayın Başkanımız Erdoğan'ın incelemesinin ardından belirlenen isimler göreve geliyor. Şimdi bu göreve geliyor olmak o kişinin çok iyi olduğuna, gelmeyenin ise çok kötü olduğu anlamına gelmez. Herkes AK Parti'de Belediye Başkan'ı, Belediye ve İl Genel Meclis üyesi adayı olmayı kendisine görmüşse bizim için kıymetlidir. Ta ki değerlerimize ters düşmediği zamana kadar. Eğer AK Parti'nin değerlerine düşmüş ise biz onu ayrı tutarız. Dolayısı ile Belediye başkanlığı bir kardeşimize nasip olacak. Bizde bu görevi o kardeşimize emanet edeceğiz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ise yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde 24 Haziran yerel seçimleri sonrası önümüzdeki yerel yönetim seçimleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Aksaraylı vatandaşlarımıza her zaman en iyi hizmeti sunan partimizin il ve ilçe belde belediyeleri, bizim göz bebeğimiz. Bir kısım faaliyetler ile istişare ve değerlendirmelerde bulunmak için bugün istişare toplantımızı düzenleyerek, yol haritamızı belirliyoruz. İl belediyemizden, ilçe ve belde belediyelerimize kadar AK belediyecilik ile Aksaray, tarihinin en büyük yatırımlarını aldı, almaya da devam edecektir” şeklinde konuştu.