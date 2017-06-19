Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 14:44

Aksaray’da Akupunktur tedavisine yoğun ilgi

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘tamamlayıcı tıp uygulaması’ olarak açılan Akupunktur polikliniğine vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Aksaray’da Akupunktur tedavisine yoğun ilgi

19 Haziran 2017 14:44


Hastanede hijyenik ortamda gerçekleştirilen akupunktur polikliniğine, yoğun başvuru nedeniyle hastalar randevulu olarak kabul edilmeye başlandı. Mart 2017 tarihinde açılan Akupunktur polikliniğine hastalar genelde sigara bıraktırma, zayıflama ve migren ağrılarını dindirmek amacıyla başvuruyorlar.


Hastalardan olumlu geri dönüşler olduğunu söyleyen, Akupunktur ve Anestezi Uzmanı Dr. Onur Karaca, “Akupunkturu hastanede hijyenik ortamda, romatizmal hastalıklar, nörolojik hastalıklar, solunum yolları hastalıkları, kalp damar hastalıkları, kulak hastalıkları, ruhsal hastalıklar, ürogenital sistem hastalıkları ve gastrointenstinal sistem hastalıklarında tamamlayıcı tıp tedavisi olarak uyguluyoruz. Hastalarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Polikliniğe başvuran hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. SGK, akupunktur tedavisini karşılamadığı için hastalarımız, 50 lira ödeyerek, akupunktur tedavisinden faydalanıyorlar” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AKSARAY HABERLERİ
AKSARAY HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
AKSARAY NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:04
  • Güneş :05:13
  • Öğle :12:56
  • İkindi :16:51
  • Akşam :20:19
  • Yatsı :22:11
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!