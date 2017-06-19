Aksaray’da Akupunktur tedavisine yoğun ilgi

Hastanede hijyenik ortamda gerçekleştirilen akupunktur polikliniğine, yoğun başvuru nedeniyle hastalar randevulu olarak kabul edilmeye başlandı. Mart 2017 tarihinde açılan Akupunktur polikliniğine hastalar genelde sigara bıraktırma, zayıflama ve migren ağrılarını dindirmek amacıyla başvuruyorlar.

Hastalardan olumlu geri dönüşler olduğunu söyleyen, Akupunktur ve Anestezi Uzmanı Dr. Onur Karaca, “Akupunkturu hastanede hijyenik ortamda, romatizmal hastalıklar, nörolojik hastalıklar, solunum yolları hastalıkları, kalp damar hastalıkları, kulak hastalıkları, ruhsal hastalıklar, ürogenital sistem hastalıkları ve gastrointenstinal sistem hastalıklarında tamamlayıcı tıp tedavisi olarak uyguluyoruz. Hastalarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Polikliniğe başvuran hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. SGK, akupunktur tedavisini karşılamadığı için hastalarımız, 50 lira ödeyerek, akupunktur tedavisinden faydalanıyorlar” dedi.